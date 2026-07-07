Turqia dhe Kanadaja nisin zyrtarisht bisedimet për marrëveshjen e tregtisë së lirë

Seyit Şamil Kurt
07 korrik 2026•Përditësim: 07 korrik 2026
Turqia dhe Kanadaja kanë nisur zyrtarisht negociatat për një marrëveshje të tregtisë së lirë që synon thellimin e partneritetit të tyre ekonomik, sipas një deklarate të përbashkët të lëshuar sot, transmeton Anadolu.
Njoftimi erdhi pasi presidenti turk Recep Tayyip Erdogan dhe kryeministri kanadez Mark Carney u takuan në kuadër të samitit të NATO-s në Ankara më 7 korrik. Deklarata tha se të dy udhëheqësit udhëzuan zyrtarët që të fillojnë zyrtarisht bisedimet për marrëveshje gjithëpërfshirëse, moderne dhe reciprokisht të dobishme të tregtisë së lirë.
Në fillim të qershorit, ministri turk i Tregtisë Omer Bolat dhe ministri kanadez i Tregtisë Ndërkombëtare Maninder Sidhu lëshuan një deklaratë të përbashkët ministrore duke njoftuar fillimin e diskutimeve eksploruese drejt një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse të tregtisë së lirë.
Turqia dhe Kanadaja tani po kalojnë në fazën tjetër duke hapur negociata zyrtare, tha deklarata. Marrëveshja pritet të mbështesë rritjen ekonomike, të kontribuojë në krijimin e vendeve të punës, të rrisë konkurrueshmërinë, të forcojë zinxhirët globalë të furnizimit dhe të zgjerojë bashkëpunimin ekonomik midis dy vendeve, shtoi ajo.
Ekipet teknike nga të dy vendet do të punojnë në muajt e ardhshëm për të përcaktuar fushëveprimin dhe objektivat e marrëveshjes dhe për t'u përgatitur për raundin e parë të negociatave.
“Të dyja qeveritë mezi presin të punojnë së bashku për të çuar përpara një marrëveshje cilësore që forcon partneritetin Kanada-Turqi dhe krijon mundësi të reja për prosperitet për bizneset, punëtorët dhe njerëzit në të dyja vendet”, thuhet në deklaratë.