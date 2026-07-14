Jo Harper
14 korrik 2026•Përditësim: 14 korrik 2026
Kryeministri polak, Donald Tusk tha sot në Paris se trupat britanike dhe franceze do të marrin pjesë në stërvitjet ushtarake në Poloni në vjeshtë, transmeton Anadolu.
"Vendimi kryesor nga këndvështrimi ynë është që stërvitjet e para që përfshijnë trupat franceze dhe britanike do të zhvillohen në Poloni këtë vjeshtë", tha ai.
Stërvitjet po përgatiten në kuadrin e "koalicionit të të vullnetshmëve" një grup vendesh të udhëhequr nga Franca dhe Britania që ka zhvilluar plane për mbështetje ushtarake afatgjatë dhe garanci sigurie për Ukrainën.
Tusk u tha gazetarëve pas bisedimeve në kryeqytetin francez se stërvitjet do të ndihmonin në përgatitjen e forcave për detyrat e ardhshme të mundshme që lidhen me Ukrainën, ndërsa theksoi se çdo vendosje do të ndodhte vetëm pas një armëpushimi ose zgjidhjeje paqeje.
Kryeministri polak tha se Varshava po konsideronte t'i bashkohej një koalicioni të propozuar të mbrojtjes nga raketat antibalistike me Ukrainën, me kusht që kompanitë polake të mbrojtjes të mund të paraqisnin një ofertë industriale të qëndrueshme.
"Nëse ka një ofertë të gatshme industriale nga kompanitë polake, ne do t'i bashkohemi koalicionit të mbrojtjes antibalistike", tha Tusk.
Njoftimi vjen pasi qeveritë evropiane kërkojnë të forcojnë aftësinë e tyre për të mbështetur Ukrainën në mes të pasigurisë së vazhdueshme rreth luftës dhe shtrirjes së ardhshme të përfshirjes së SHBA-së në sigurinë evropiane.
Franca dhe Britania kanë marrë role udhëheqëse në diskutimet mbi një "forcë sigurie" të mundshme të udhëhequr nga evropianët për Ukrainën pas një armëpushimi eventual, ndërsa Polonia ka përjashtuar vazhdimisht dërgimin e trupave në Ukrainë.
Stërvitjet e vjeshtës do të lejojnë forcat polake, britanike dhe franceze të praktikojnë bashkëpunimin dhe logjistikën pa ndryshuar pozicionin e Varshavës për vendosjen e trupave polake brenda Ukrainës.