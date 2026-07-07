Trump zotohet të heqë sanksionet CAATSA ndaj Turqisë

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump u zotua të martën të heqë sanksionet CAATSA të vendosura ndaj Turqisë, duke sinjalizuar një ndryshim të madh në marrëdhëniet dypalëshe gjatë një takimi të nivelit të lartë me presidentin turk, Recep Tayyip Erdogan, transmeton Anadolu.
“Ne do të heqim sanksionet… Ne nuk duam të sanksionojmë miqtë", u tha Trump gazetarëve gjatë një takimi me presidentin Erdogan në margjinat e samitit të NATO-s në Ankara.
Presidenti amerikan tha se ai po koordinohet me Sekretarin e Shtetit, Marco Rubio dhe Sekretarin e Mbrojtjes, Pete Hegseth për të finalizuar vendimin.
Lidhur me programin e avionëve luftarakë F-35, Trump theksoi se ai "me siguri do të konsideronte" rivendosjen e shitjeve në Ankara, duke e karakterizuar Turqinë si "shumë më besnike se vendet e tjera".
Ai hodhi poshtë gjithashtu shqetësimet në lidhje me blerjen e sistemit rus të mbrojtjes raketore S-400 nga Turqia, duke pohuar se marrëdhëniet dypalëshe janë "më të mira, ndoshta se sa ka qenë ndonjëherë".
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, u zotua sot të heqë sanksionet e njohura si CAATSA të vendosura ndaj Turqisë disa vite më parë, duke sinjalizuar një ndryshim të madh në lidhjet dypalëshe gjatë një takimi të nivelit të lartë me presidentin turk, Recep Tayyip Erdogan, transmeton Anadolu.
"Do t'i heqim sanksionet. Nuk duam të sanksionojmë miqtë", u tha Trump gazetarëve gjatë një takimi kokë më kokë me Erdoganin në kuadër të Samitit të NATO-s të kësaj jave në kryeqytetin turk, Ankara.
Trump tha se po koordinohet me sekretarin e Shtetit, Marco Rubio dhe sekretarin e Mbrojtjes, Pete Hegseth, për të finalizuar vendimin.
Ndërsa Trump sinjalizoi një veprim përfundimtar, sipas ligjit amerikan, një president nuk mund t'i ndërpresë përgjithmonë sanksionet CAATSA pa procedura specifike kongresive. SHBA-ja vendosi Aktin e Kundërshtimit të Kundërshtarëve të Amerikës Përmes Sanksioneve (CAATSA) ndaj Turqisë në vitin 2020.
Lidhur me programin e avionëve luftarakë F-35, Trump tha se "sigurisht do të shqyrtojë" rikthimin e shitjeve në Ankara, duke e karakterizuar Turqinë si "shumë më besnike se vendet e tjera".
Trump e përshkroi avionin luftarak F-35 si "avionin më të mirë deri tani" dhe sugjeroi se Washingtoni ka një "detyrim" për të mirëmbajtur pajisjet e shitura partnerëve. "Është një vendim që do ta marrim" shtoi ai.
Ai hodhi poshtë shqetësimet në lidhje me blerjen e sistemit rus të mbrojtjes nga raketat S-400 nga Turqia, i përmendur prej kohësh si një pengesë për blerjen e F-35 nga Turqia, duke pohuar se marrëdhënia Turqi-SHBA është "më e mirë, ndoshta më e mirë se kurrë".
- Forca ushtarake dhe 'kimia e mirë'
Trump i tha Erdoganit se presidenti turk ka "qenë një udhëheqës i shkëlqyer dhe një udhëheqës i respektuar në të gjithë botën". Nën udhëheqjen e Erdoganit, Turqia është bërë një "vend shumë i fuqishëm ushtarakisht" dhe një forcë "me të cilën duhet të llogaritet", shtoi ai.
Ai tha se të dy udhëheqësit kanë ruajtur "kimi të mirë" që nga mandati i tij i parë në detyrë. Trump shtoi se ka "shumë respekt" për Erdoganin dhe tha se beson se kjo është "në dobi të të dy vendeve".
- Ndërmjetësimi rajonal, Siria
Trump pretendoi se si presidenti rus Vladimir Putin ashtu edhe presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy duan të bëjnë një marrëveshje për t'i dhënë fund luftës së vendeve të tyre, e cila filloi në vitin 2022.
Trump u ankua për shkallën e lartë të viktimave, duke vënë në dukje se 35 mijë ushtarë humbën jetën vetëm muajin e kaluar. "Thjesht nuk dua që ai të vrasë njerëz", tha ai, duke e karakterizuar fushën e betejës si një "luftë me dron" me teknologji të lartë të përcaktuar nga dhuna ekstreme.
"Është masakër dhe duhet të ndalet", deklaroi presidenti amerikan, ndërsa vuri në dukje se konflikti prek Evropën më drejtpërdrejt sesa SHBA-në sepse "kemi një oqean midis tyre".
Trump shprehu optimizëm se një zgjidhje është e mundur "së shpejti", duke theksuar se Erdogan aktualisht po ndihmon me përpjekjet e ndërmjetësimit midis Moskës dhe Kievit.
Për më tepër, Trump vlerësoi "punën e mrekullueshme" të bërë nga udhëheqësi i ri i Sirisë, Ahmad al-Sharaa, në stabilizimin e vendit të tij gjatë 18 muajve të fundit. "Ai e ka bashkuar të gjithë vendin", tha presidenti amerikan, i cili pritet të takohet me Sharaa të mërkurën.
- Fërkime brenda NATO-s
Trump shprehu zhgënjim të konsiderueshëm me anëtarët e tjerë të NATO-s, duke përmendur konkretisht Francën, Gjermaninë dhe Italinë, për refuzimin e ndihmës gjatë luftës në Iran. "Po i testoja nëse do të ishin atje apo jo", tha Trump.
Ai tha se mund të mos kishte marrë pjesë në samit nëse nuk do të ishte organizuar nga Turqia ku "miku im" Erdogan është një "lider shumë i fortë".
- Imigracioni, rreziqe ekzistenciale për Evropën në lidhje me energjinë
Trump lëshoi një paralajmërim të ashpër në lidhje me praninë ushtarake amerikane në kontinent, duke deklaruar se Washingtoni potencialisht mundet potencialisht të "largojë të gjithë ushtarët tanë nga Evropa".
"Evropa është një vend shumë i ndryshëm nga sa ishte 20 vjet më parë", tha presidenti amerikan, duke shtuar se rajoni përballet me rreziqe ekzistenciale që lidhen me imigracionin dhe energjinë. "Nëse nuk janë të kujdesshëm me këto dy gjëra, nuk do të keni më një Evropë", paralajmëroi ai.
Presidenti amerikan përsëriti interesin e tij për blerjen e Grenlandës, duke pohuar se territori "duhet të kontrollohet nga Shtetet e Bashkuara, jo nga Danimarka".