Trump zotohet se do të lirojë të gjithë të burgosurit politikë të mbetur në Venezuelë

Merve Gül Aydoğan Ağlarcı
12 Maj 2026•Përditësim: 12 Maj 2026
Presidenti amerikan, Donald Trump, është zotuar se Washingtoni do të sigurojë lirimin e të gjithë të burgosurve politikë të mbetur në Venezuelë, duke pretenduar se vendi i Amerikës së Jugut tashmë po përjeton një transformim ekonomik dhe politik, transmeton Anadolu.
“Do t’i nxjerrim të gjithë. Siç e dini, ne kemi liruar tashmë shumë të burgosur politikë dhe edhe pjesa tjetër do të lirohet”, u tha Trump gazetarëve para nisjes për në Kinë.
Duke vlerësuar presidenten në detyrë të Venezuelës, Delcy Rodriguez, ai tha: “Delcy po bën një punë të shkëlqyer”, duke pretenduar më tej: “Populli i Venezuelës është i entuziazmuar me atë që ka ndodhur. Ata nuk mund ta besojnë. Po festojnë në rrugë”.
“Dhe siç e dini, ne kemi Exxon, kemi Chevron, kemi të gjitha kompanitë e mëdha që po hyjnë atje dhe Venezuela tani po fiton më shumë para sesa ka fituar në 45 vitet e fundit”, tha ai.
Washingtoni kreu Operacionin “Zendosmëri absolute” më 3 janar për të kapur presidentin venezuelas, Nicolas Maduro dhe për ta marrë në paraburgim në SHBA.
Forcat amerikane ndërmorën sulme të gjera ajrore ndaj objektivave në veri të Venezuelës, përfshirë infrastrukturën e mbrojtjes ajrore dhe komunikimit, ndërsa forcat speciale kryen operacione në Karakas për të arrestuar Maduron dhe bashkëshorten e tij, Cilia Flores.
Administrata e Trumpit e ka paraqitur operacionin si zbatim të ringjallur të Doktrinës Monroe, e cila në vitin 1823 shpalli se Amerika Latine është jashtë ndikimit evropian, si dhe si veprim kundër trafikimit të dyshuar të narkotikëve dhe korrupsionit, duke e lidhur gjithashtu qartë me sigurimin e ndikimit mbi rezervat e mëdha të naftës së Venezuelës.