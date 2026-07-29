Trump: Takimet me Zelenskyyn dhe Netanyahun ishin "shumë të mira"

Diyar Güldoğan
29 korrik 2026•Përditësim: 29 korrik 2026
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, deklaroi se zhvilloi takime produktive me presidentin ukrainas, Volodymyr Zelenskyy dhe kryeministrin izraelit, Benjamin Netanyahu në Washington, transmeton Anadolu.
"Ishte një nder i madh të takohem me presidentin Zelenskyy të Ukrainës. U diskutuan shumë çështje. Takimi shkoi shumë mirë!", tha Trump në platformën e tij Truth Social.
Në një mesazh tjetër, ai tha se edhe takimi i tij me Netanyahun ishte i suksesshëm.
"Kryeministri Bibi Netanyahu i Izraelit, së bashku me mua dhe përfaqësuesit. Patëm një takim shumë të mirë! Natyrisht, u diskutuan shumë çështje të rëndësishme", tha Trump.
Takimet u zhvilluan në Shtëpinë e Bardhë, ndërsa Trump priti dy liderët veçmas për diskutime mbi çështje të rëndësishme ndërkombëtare, përfshirë luftën në vazhdim në Ukrainë dhe zhvillimet në Lindjen e Mesme.
Si Zelenskyy, ashtu edhe Netanyahu morën pjesë në funeralin e senatorit të ndjerë Lindsey Graham, i cili vdiq në fillim të këtij muaji.