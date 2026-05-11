Trump synon të pezullojë taksën federale të benzinës mes rritjes së çmimeve të karburantit

Mücahithan Avcıoğlu
11 Maj 2026•Përditësim: 11 Maj 2026
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka bërë të ditur se synon të pezullojë taksën federale të benzinës për “një periudhë kohe” dhe ta rikthejë gradualisht kur çmimet e karburantit të bien, ndërsa çmimet vazhdojnë të rriten mes luftës me Iranin, transmeton Anadolu.
“Po, do ta heqim taksën e benzinës për një periudhë kohe dhe kur çmimet të ulen, do ta rikthejmë gradualisht. Po, do të bëjmë diçka për këtë”, tha Trump në një intervistë telefonike për CBS News.
Pezullimi i taksave federale të akcizës, që janë 18.4 cent për gallon për benzinën dhe 24.4 cent për gallon për naftën, do të kërkojë miratim nga Kongresi i SHBA-së. Deri tani, Kongresi nuk ka treguar shumë interes për pezullimin e tyre për të ulur kostot e karburantit.
Çmimet e benzinës janë rritur më shumë se 50 për qind që nga fillimi i luftës me Iranin më 28 shkurt, duke arritur mbi 4.52 dollarë për gallon të dielën.
Analistët thonë se çmimet pritet të mbeten të larta pasi Irani vazhdon të bllokojë qasjen në Ngushticën e Hormuzit, një rrugë kyçe për transportin global të naftës dhe gazit natyror të lëngshëm.
Trump gjithashtu tha se përgjigjja e fundit e Iranit ndaj një propozimi amerikan për paqe përfshin lëshime mbi programin bërthamor, por shtoi se ato “nuk janë të mjaftueshme”.
“Është ende një propozim shumë i marrë”, tha ai.
Duke iu përgjigjur komentit të kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu, se “askush nuk kishte parashikim perfekt” për Ngushticën e Hormuzit, Trump tha: “Unë e kisha. E dija që do ta mbyllnin. Është e vetmja armë që kanë”.
Trump tha se SHBA-ja mund ta kishte hapur ngushticën përmes operacionit “Projekti Liria”, duke shtuar se operacioni mund të rifillojë dhe do të ishte “shumë më i ashpër”.
Ngushtica e Hormuzit ka qenë praktikisht e mbyllur që nga fundi i shkurtit, duke thelluar shqetësimet për furnizimet globale të energjisë dhe duke rritur kostot e benzinës, naftës dhe karburantit për avionë.