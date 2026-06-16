Trump sugjeron që Izraeli ta lë Sirinë "të merret me Hezbollahun"

Berk Kutay Gökmen
16 qershor 2026•Përditësim: 16 qershor 2026
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump sugjeroi që Izraeli ta lë Sirinë "të merret me Hezbollahun" në Liban, raporton Anadolu.
Duke folur me gazetarët në Francë, Trump tha se "Njeriu që po e drejton Sirinë tani është një person që unë e vendosa aty", dhe është "shumë i përgjegjshëm për Sirinë".
"Së bashku me presidentin (turk Recep Tayyip) Erdogan dhe disa të tjerë, ai po bën një punë të jashtëzakonshme për ta bashkuar vendin", tha Trump.
"Ai nuk është pa të meta, por ka bërë një punë të jashtëzakonshme për ta bashkuar vendin dhe është shumë i mirë", shtoi ai.
Duke kritikuar qëndrimin e Izraelit në Liban, Trump tha se i kishte sugjeruar Izraelit që në vend të kësaj ta lejonte Sirinë të përballej me Hezbollahun.
"I sugjerova Izraelit ta lë Sirinë të merret me Hezbollahun sepse, për të qenë i sinqertë me ju, mendoj se ata do të bënin një punë më të mirë", tha ai.
"Nëse Izraeli nuk mund të kryejë punën (kundër Hezbollahut) pa vrarë të gjithë të tjerët, atëherë (Al-Sharaa) do të kryejë punën. Siria do të kryejë punën", shtoi ai.