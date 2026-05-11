Trump shqyrton zgjerimin e operacionit ushtarak “Liria” mbi Ngushticën e Hormuzit teksa vazhdojnë bisedimet me Iranin

Merve Gül Aydoğan Ağlarcı
11 Maj 2026•Përditësim: 11 Maj 2026
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka deklaruar se po shqyrton ringjalljen e operacionit “Projekti Liria”, por ka paralajmëruar se udhëheqja e anijeve përmes Ngushticës së Hormuzit do të ishte vetëm një komponent i një “operacioni më të madh ushtarak” këtë herë, transmeton Anadolu.
Duke folur për Fox News, Trump tha se “liderët e linjës së ashpër” në Iran përfundimisht do të tërhiqen.
“Ata do të dorëzohen”, tha ai.
I pyetur nëse mund të bashkëpunojë me udhëheqjen aktuale iraniane, Trump tha: “Do të merrem me ta derisa të arrijnë një marrëveshje”.
Trump gjithashtu pretendoi se negociatorët iranianë i kanë thënë se Teherani nuk ka teknologjinë për të pastruar materialin radioaktiv në vendet e shkatërruara bërthamore dhe se SHBA-ja do të duhet të marrë “pluhurin bërthamor”.
SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme ndaj Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar kundërpërgjigje nga Teherani kundër Izraelit dhe aleatëve amerikanë në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet në Islamabad nuk arritën të prodhonin një marrëveshje të qëndrueshme. Armëpushimi më vonë u zgjat nga Trump pa një afat të caktuar.
Të dielën, Iraku i dërgoi Pakistanit përgjigjen e tij ndaj një propozimi amerikan që synonte përfundimin e luftës, por Trump e hodhi poshtë atë duke e quajtur “plotësisht të papranueshme”.