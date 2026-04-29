Trump: SHBA-ja e di se ku vendosi Irani pajisje ushtarake gjatë armëpushimit

Michael Gabriel Hernandez
29 Prill 2026•Përditësim: 29 Prill 2026
Presidenti amerikan, Donald Trump, ka deklaruar se SHBA-ja e di se ku Irani ka vendosur pajisje të reja ushtarake gjatë armëpushimit në vazhdim dhe do t'i shkatërrojë ato shpejt nëse lufta rifillon, transmeton Anadolu.
"Ata mund të kenë sjellë disa pajisje të lehta gjatë armëpushimit dhe ne e dimë saktësisht se ku janë, kështu që do të shkatërrohen brenda 15 minutave të para", tha Trump.
Më herët gjatë ditës, presidenti amerikan për Axios tha se ai hodhi poshtë një propozim nga Teherani për të rihapur Ngushticën e Hormuzit, duke zgjedhur në vend të kësaj të mbajë një bllokadë detare për të ushtruar presion mbi Teheranin mbi programin bërthamor.
"Bllokada është disi më efektive se bombardimet. Ata po e mbytin" tha Trump, duke shtuar se “kjo do të jetë më keq për Iranin”.
Ai pretendoi se Irani po kërkon një marrëveshje për të hequr bllokadën e SHBA-së në rrugën ujore strategjikisht të rëndësishme.
Trump pretendoi se pamundësia për të eksportuar naftë e ka lënë infrastrukturën iraniane "pranë shpërthimit".
Teksa Trump e sheh bllokadën si një levë të fuqishme, burime i thanë Axios se Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) ka hartuar plane për një valë sulmesh ajrore "të shkurtra dhe të fuqishme" për të thyer ngërçin diplomatik nëse Irani nuk dorëzohet.
Trump, thanë burimet, ende nuk ka autorizuar veprime kinetike.