Trump: SHBA-ja duhet të përgjigjet pas sulmit të dyshuar iranian ndaj helikopterit

Muhammed Yasin Güngör
09 qershor 2026•Përditësim: 09 qershor 2026
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka deklaruar se Washingtoni është i detyruar të përgjigjet ndaj një sulmi të dyshuar iranian që rrëzoi një helikopter ushtarak amerikan, transmeton Anadolu.
“Jam informuar tani nga ushtria jonë e madhe se mbrëmë iranianët rrëzuan një nga helikopterët tanë Apache shumë të sofistikuar gjatë patrullimit mbi Ngushticën e Hormuzit”, shkroi Trump në platformën e tij sociale Truth Social.
Ai tha se të dy pilotët u shpëtuan dhe janë të padëmtuar, por shtoi se “SHBA-ja duhet, domosdoshmërisht, të përgjigjen ndaj këtij sulmi”.
Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) konfirmoi se dy pjesëtarë të ekuipazhit u gjetën pas rrëzimit të së hënës, ndërsa shkaku mbetet nën hetim.
Ngjarja vjen pas disa ditësh tensionesh të luhatshme në rajon, gjatë të cilave Izraeli dhe Irani shkëmbyen sulme ushtarake përpara se të tërhiqeshin, duke theksuar brishtësinë e një armëpushimi.