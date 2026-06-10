Trump paralajmëron se SHBA-ja do t'i vazhdojë sulmet “e ashpra” kundër Iranit

Michael Gabriel Hernandez
10 qershor 2026•Përditësim: 10 qershor 2026
Presidenti amerikan Donald Trump tha të mërkurën se SHBA-ja do t’i vazhdojë sulmet “e ashpra” ndaj Iranit, pasi ushtria kreu sulme ndaj objektivave iraniane gjatë natës në shenjë hakmarrjeje për rrëzimin e një helikopteri luftarak mbi Ngushticën e Hormuzit, raporton Anadolu.
Trump tha se forcat amerikane “i goditën ashpër dje dhe do t’i godasim sërish ashpër sot”, duke sinjalizuar indiferencë ndaj pasojave që mund të kenë sulmet e mëtejshme në negociatat për t’i dhënë fund zyrtarisht luftës SHBA-Izrael kundër Iranit.
“Do të vazhdojmë t’i sulmojmë, t’i sulmojmë shumë ashpër. Po, bazuar në helikopterin, mendoj se kemi të drejtën ta bëjmë këtë. Ata rrëzuan një makinë shumë, shumë të jashtëzakonshme”, tha Trump për gazetarët në Zyrën Ovale, duke iu referuar rrëzimit të një helikopteri amerikan Apache të hënën.
“Do të shohim çfarë ndodh me marrëveshjen. Ishim shumë afër një marrëveshjeje, por ata po na zvarrisin, po na marrin për budallenj”, tha ai.
Trump pretendoi se SHBA-ja ka “larguar miliona fuçi nafte” në një seri operacionesh të fshehta gjatë luftës, duke sugjeruar se qëllimi ka qenë stabilizimi i çmimeve globale të tregut.
“Askush nuk e di. E dini kush nuk e di? Irani, deri më tani. Ne kemi nxjerrë jashtë përdorimit 22 anije natën vonë, pa drita, sepse ata nuk kanë radar, sepse ne e kemi shkatërruar atë. Kjo është arsyeja pse nafta është 85 dollarë për fuçi”, tha ai.
Lufta SHBA-Izrael kundër Iranit, e nisur në shkurt, ka tronditur tregjet globale të energjisë, duke rritur çmimet e gazit, gazit natyror të lëngshëm dhe karburantit të avionëve. Këto rritje kanë ndikuar në rritjen e kostove në industri të ndryshme dhe kanë prekur konsumatorët në mbarë botën.
Vendimi i Trumpit për të përshkallëzuar sulmet pas rrëzimit të helikopterit Apache erdhi pas muajsh tensionesh rajonale që nisën më 28 shkurt, kur sulmet izraelite dhe amerikane ndaj Iranit shkaktuan një cikël përballjesh ushtarake, sulmesh hakmarrëse dhe mosmarrëveshjesh diplomatike.
Irani dhe Izraeli gjithashtu shkëmbyen sulme në ditët e fundit para se të tërhiqeshin, duke theksuar brishtësinë e armëpushimit dhe përpjekjeve të ndërmjetësve rajonalë e ndërkombëtarë për të ringjallur diplomacinë dhe për të parandaluar një konflikt më të gjerë.