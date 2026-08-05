Diyar Güldoğan
05 gusht 2026•Përditësim: 05 gusht 2026
Presidenti amerikan Donald Trump tha të martën se Ngushtica e Hormuzit do të rihapet "shumë shpejt" pasi negociatat me Iranin vazhdojnë ndërsa paralajmëroi Teheranin se SHBA-ja do të ndërmerr veprime të forta ushtarake nëse nuk arrihet një marrëveshje, transmeton Anadolu.
"Ngushtica do të hapet shumë shpejt, ose ata do të goditen shumë fort dhe pastaj ngushtica do të hapet", tha ai për "Fox News". Trump tha se më parë ka qenë i përgatitur për të nisur sulm të madh kundër Iranit, por ra dakord për negociata pasi zyrtarët iranianë kërkuan bisedime.
"Ne po shkonim në një sulm të jashtëzakonshëm, më i madhi që nga Lufta e Dytë Botërore, dhe ata më thirrën dhe më thanë, me shumë mirësjellje, 'Të lutem, a mund të flasim? Mund të flasim?'. Unë i thashë, 'Po, mund të flasim. Le ta bëjmë atë. Më në fund, le ta bëjmë atë'", shtoi presidenti amerikan.
Trump tha se Irani do të përballet me një përgjigje të ashpër nëse braktis negociatat, duke përsëritur se Teherani nuk mund të lejohet të zhvillojë armë bërthamore.
"Nëse ata tërhiqen përsëri, ata do të goditen shumë rëndë. Ata e dinë këtë, ata e kuptojnë këtë. Unë nuk kam zgjidhje tjetër. Ata nuk mund të kenë armë bërthamore. Është shumë e thjeshtë", tha ai.
Trump tha se zyrtarët amerikanë dhe iranianë janë të angazhuar në "diskutime shumë të mira", megjithëse ai pranoi se Teherani nuk e ka konfirmuar publikisht përparimin.
"E vetmja gjë që ka rëndësi është veprimi, dhe ata duan të bëjnë një marrëveshje. Do të shohim se çfarë do të ndodhë. Nëse ata nuk bëjnë një marrëveshje, do të jetë shumë keq", theksoi ai.