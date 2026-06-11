Trump nominon Jay Clayton për postin e Drejtorit të Inteligjencës Kombëtare

Diyar Güldoğan
11 qershor 2026•Përditësim: 11 qershor 2026
Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi të enjten emërimin e Jay Clayton si Drejtor i ardhshëm i Inteligjencës Kombëtare (DNI), transmeton Anadolu.
“Jam i kënaqur të njoftoj emërimin e Jay Clayton, shumë i respektuar, ish-kryetar i Komisionit të Letrave me Vlerë (SEC), ish-drejtues i firmës Sullivan & Cromwell, një nga firmat ligjore më të njohura dhe më të suksesshme në botë, si dhe aktualisht Prokuror i Shteteve të Bashkuara për Rrethin Jugor të Nju Jorkut, për të qenë Drejtori i ardhshëm i Inteligjencës Kombëtare dhe, me rëndësi, për të shërbyer në kabinetin tim”, shkroi Trump në platformën e tij Truth Social.
Ai i bëri thirrje Senatit amerikan që ta konfirmojë Clayton “sa më shpejt të jetë e mundur”.