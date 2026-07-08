Trump njofton zyrtarisht Kongresin për qëllimin për të hequr Sirinë nga lista e sponsorëve të terrorizmit

Rabia İclal Turan
08 korrik 2026•Përditësim: 08 korrik 2026
Presidenti amerikan Donald Trump e ka njoftuar zyrtarisht Kongresin për synimin e administratës së tij për të hequr përcaktimin e Sirisë si shtet mbështetës të terrorizmit, njoftoi sot sekretari i Shtetit, Marco Rubio, transmeton Anadolu.
“Sot, presidenti Trump e informoi Kongresin për synimin e administratës së tij për të hequr përcaktimin e Sirisë si Shtet Mbështetës të Terrorizmit (SST), pas një periudhe njoftimi paraprak prej 45 ditësh. Ky është edhe një tjetër hap historik nga presidenti Trump për t’i dhënë popullit sirian një mundësi për të arritur madhështinë”, tha Rubio në një deklaratë.
Ky veprim vjen pas takimit të Trumpit me presidentin sirian Ahmed al-Sharaa të mërkurën në Ankara, ku ai tha se synonte ta hiqte Sirinë nga lista e shteteve sponsorizuese të terrorizmit.
I pyetur nëse do ta hiqte Sirinë nga lista, Trump tha se “Mendoj se do ta bëj, pse të mos e bëj? Ai ka bërë një punë të shkëlqyer”, duke iu referuar al-Sharaas.
Rubio tha se heqja e këtij përcaktimi do të “çlironte tregtinë dhe investimet ndërkombëtare” dhe do t’i jepte Sirisë “mundësi për t’u rindërtuar”, duke shtuar se nga “një Siri e qëndrueshme, e bashkuar dhe në paqe me veten dhe fqinjët e saj përfiton jo vetëm rajoni, por e gjithë bota”.