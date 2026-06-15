Trump njofton arritjen e marrëveshjes së paqes SHBA-Iran dhe rihapjen e Ngushticës së Hormuzit

Gizem Nisa Çebi Demir
15 qershor 2026•Përditësim: 15 qershor 2026
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump njoftoi të dielën është finalizuar një marrëveshje me Iranin dhe se ai po autorizon rihapjen e Ngushticës së Hormuzit dhe heqjen e bllokadës detare amerikane, transmeton Anadolu.
"Marrëveshja me Republikën Islamike të Iranit tani është e përfunduar. Urime të gjithëve!", ka deklaruar Trump në një postim në platformën e tij “Truth Social”.
"Unë autorizoj plotësisht hapjen pa pagesë të Ngushticës së Hormuzit dhe njëkohësisht autorizoj heqjen e menjëhershme të bllokadës detare të SHBA-së", shtoi ai.
Trump sinjalizoi gjithashtu rifillimin e trafikut detar dhe dërgesave të energjisë përmes rrugës strategjike ujore, duke shkruar: "Anijet e botës, ndizni motorët tuaj. Lëreni naftën të rrjedhë!". Ai në deklaratën e tij nuk ka dhënë detaje shtesë për marrëveshjen apo zbatimin e masave.
Kryeministri pakistanez Shehbaz Sharif njoftoi sot herët se SHBA-ja dhe Irani kanë arritur marrëveshje paqeje pas negociatave intensive.
“Pas bisedimeve intensive, ne jemi të kënaqur të njoftojmë se Marrëveshja e Paqes ndërmjet SHBA-së dhe Republikës Islamike të Iranit është arritur”, tha Sharif në një postim në platformën amerikane të mediave sociale X.
Ai shtoi se "të dyja palët kanë deklaruar përfundimin e menjëhershëm dhe të përhershëm të operacioneve ushtarake në të gjitha frontet, përfshirë edhe Libanin". Sipas tij, ceremonia zyrtare e nënshkrimit është planifikuar të mbahet më 19 qershor në Zvicër.
Në një postim të mëpasshëm në "Truth Social", Trump tha se marrëveshja do të sjellë epokë të re stabiliteti në Lindjen e Mesme dhe e shpalli atë si një arritje diplomatike të pakrahasueshme me administratat e mëparshme.
"Kjo marrëveshje e madhe do të sjellë paqe dhe siguri në të gjithë rajonin. Shumë presidentë janë përpjekur të bëjnë paqe me Iranin dhe të gjithë kanë dështuar para meje", shkroi ai.
Ai gjithashtu e lidhi marrëveshjen me rihapjen e Ngushticës së Hormuzit, duke thënë se "me hapjen e ngushticës pas nënshkrimit të Marrëveshjes të premten, për qëllime të heqjes së minave, nafta do të rrjedhë përsëri në të dy skajet për rajonin dhe botën!".