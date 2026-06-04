Trump: Negociatat me Iranin po ecin “shumë mirë”

Diyar Güldoğan
03 qershor 2026•Përditësim: 04 qershor 2026
Presidenti amerikan, Donald Trump, ka deklaruar se negociatat me Iranin po zhvillohen “shumë mirë”, transmeton Anadolu.
Duke folur për gazetarët në Shtëpinë e Bardhë, Trump u pyet nëse një armëpushim që përfshin Iranin mbetet në fuqi pas zhvillimeve të fundit.
“Ata bënë diçka, jo ndonjë gjë e madhe. E trajtuam menjëherë, siç bëjmë me ushtrinë më të madhe në botë”, tha Trump.
Më herët gjatë ditës, Kuvajti tha se sulmet iraniane kishin vrarë një person, kishin plagosur 63 të tjerë dhe kishin dëmtuar objekte kyçe, përfshirë misione diplomatike, duke theksuar se “rezervon të drejtën e plotë” për t’iu përgjigjur sulmeve.
Pavarësisht tensioneve, Trump shprehu optimizëm për përpjekjet diplomatike në vazhdim.
“Kam dëgjuar se vetë negociatat kanë shkuar shumë mirë, në fakt shumë mirë”, u tha ai gazetarëve.
Presidenti amerikan tha se mund të ketë përparim në bisedimet me Iranin “gjatë fundjavës”.
Irani, tha ai, është “shumë afër nënshkrimit të një dokumenti”.