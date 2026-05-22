Trump mbështet projektligjin për ta bërë të përhershme orën verore në SHBA

Asiye Latife Yılmaz
22 Maj 2026•Përditësim: 22 Maj 2026
Presidenti amerikan, Donald Trump ka përshëndetur miratimin nga Komiteti për Energji dhe Tregti i Dhomës së Përfaqësuesve të një projektligji që synon ta bëjë të përhershme orën verore në SHBA, transmeton Anadolu.
Komiteti votoi 48 me 1 për të avancuar Aktin për Mbrojtjen e Diellit, i paraqitur nga Rick Scott dhe Vern Buchanan, si pjesë e paketës më të gjerë të financimit të transportit në kuadër të Aktit për Modernizimin e Automjeteve Motorike.
“Kjo është shumë e rëndësishme sepse qindra miliona dollarë shpenzohen çdo vit nga njerëzit, qytetet dhe shtetet, duke u detyruar të ndryshojnë orët e tyre”, shkroi Trump në platformën e tij sociale Truth Social.
“Shumë prej këtyre orëve ndodhen në kulla dhe kostoja e marrjes me qira ose përdorimit të pajisjeve të rënda për ta bërë këtë dy herë në vit është tepër e lartë”, shtoi ai.
Trump tha se do të “punojë shumë fort” për të siguruar që Akti për Mbrojtjen e Diellit të nënshkruhet dhe të bëhet ligj. “Është koha që njerëzit të mos shqetësohen më për ‘orën’, pa përmendur gjithë punën dhe paratë që shpenzohen për këtë proces të pakuptimtë që ndodh dy herë në vit”, tha ai.
“Do të jetë gjithashtu një fitore shumë e mirë për Partinë Republikane. Pranojeni. Ne po zgjedhim alternativën shumë më popullore, kursimin e dritës së ditës, që ju jep një ditë më të gjatë dhe më të ndritshme dhe kush mund të jetë kundër kësaj. Kjo është e lehtë”, shtoi Trump.
Presidenti amerikan u ka bërë vazhdimisht thirrje ligjvënësve të miratojnë legjislacionin për orën verore, duke theksuar vitin e kaluar në Truth Social se të dyja dhomat e Kongresit duhet të “shtyjnë fort për më shumë dritë në fund të ditës”.
Akti për Mbrojtjen e Diellit do të kërkonte që shtetet që nuk tërhiqen para hyrjes së tij në fuqi të zbatojnë përgjithmonë orën verore midis marsit dhe nëntorit ndërsa Havaii dhe pjesa më e madhe e Arizonës do të mbeteshin të përjashtuara, pasi ato përdorin orën standarde gjatë gjithë vitit.