Trump: Iranit duhet t’i lejohet të luajë ndeshjet e Kupës së Botës në SHBA

Michael Gabriel Hernandez
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka shprehur mbështetje, megjithëse të rezervuar, për lejimin e Iranit që të luajë ndeshjet e Kupës së Botës në territorin amerikan gjatë turneut të futbollit këtë verë, transmeton Anadolu
“E dini çfarë? Lërini të luajnë”, tha Trump në përgjigje të një pyetjeje të gazetarëve në Zyrën Ovale.
“(Presidenti i FIFA-s) Gianni është fantastik. Ai është miku im dhe foli për këtë. I thashë: ‘Bëni çfarë të doni. Ju mund t’i keni. Ju nuk keni pse t’i keni’. Me siguri kanë një ekip të mirë”, shtoi ai.
Në njoftimin se ekipi kombëtar i Iranit do të marrë pjesë në ndeshjet e zhvilluara në SHBA, kreu i FIFA-s, Gianni Infantino, argumentoi se vendimi bazohet në përgjegjësinë për të “bashkuar njerëzit”, duke theksuar se futbolli mbetet një forcë unike që “bashkon botën” mes ndarjeve globale.
Irani u kualifikua për turneun, i cili nis më 11 qershor në SHBA, Kanada dhe Meksikë. Ekipi është planifikuar të luajë me Zelandën e Re dhe Belgjikën në Los Anxhelos më 15 dhe 21 qershor, si dhe me Egjiptin në Seattle më 26 qershor.
Kërkesa e Iranit për të zhvendosur ndeshjet në Meksikë, një nga vendet bashkëorganizatore, u refuzua nga FIFA.
Megjithatë, rruga e pjesëmarrjes mbetet e pasigurt. Ministri i sportit i Iranit, Ahmad Donyamali, tha se vendi nuk mund të marrë pjesë “në asnjë rrethanë”, duke përmendur vrasjen më 28 shkurt të liderit suprem të atëhershëm, Ali Khamenei, në fillim të ofensivës SHBA-Izrael.
“Ky regjim i korruptuar ka vrarë liderin tonë”, tha ai.
Trump në muajin mars tha se ndonëse ekipi i Iranit do të ishte i mirëpritur në Kupën e Botës, ai nuk mendonte se ishte e përshtatshme që ata të merrnin pjesë “për sigurinë e tyre dhe jetën e tyre”.