Trump i kërkon Tel Avivit dhe Teheranit të ndalojnë luftimet

Esra Tekin
08 qershor 2026•Përditësim: 08 qershor 2026
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, të hënën i bëri thirrje Izraelit dhe Iranit që të ndalojnë menjëherë luftimet pas sulmeve të ndërsjella ajrore, transmeton Anadolu.
"Izraeli dhe Irani duhet të ndalojnë menjëherë të shtënat", tha Trump në llogarinë e tij në median TruthSocial.
Më herët gjatë ditës, një sulm ajror izraelit shënjestroi një kompani petrokimike në Iranin jugperëndimor, duke shkaktuar dëme të pjesshme në kompleksin industrial, thanë zyrtarët iranianë.
Sulmi ndodhi ndërsa sirenat u dëgjuan edhe në disa qytete në Izrael pas lëshimit të raketave nga Teherani.
Rajoni ka qenë në tension që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme ajrore ndaj Iranit në fund të shkurtit, duke shkaktuar hakmarrje iraniane ndaj Izraelit dhe vendeve të tjera rajonale që strehojnë asete amerikane.
Një armëpushim i përkohshëm u arrit më 8 prill, por negociatat më vonë ngecën për shkak të mosmarrëveshjeve mbi zbatimin e tij dhe zhvillimeve të mëvonshme rajonale.