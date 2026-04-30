Trump i kërkon kancelarit Merz të rregullojë “vendin e tij të dështuar” në vend që të ndërhyjë në strategjinë për Iranin

Muhammed Yasin Güngör
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, i ka bërë thirrje kancelarit gjerman, Friedrich Merz, që të përqendrohet në “rregullimin e vendit të tij të dështuar” dhe në përfundimin e luftës Rusi-Ukrainë, në vend që të kritikojë përpjekjet e SHBA-së për të neutralizuar kërcënimin bërthamor iranian, transmeton Anadolu.
“Kancelari i Gjermanisë duhet të kalojë më shumë kohë duke i dhënë fund luftës Rusi-Ukrainë (ku ka qenë plotësisht joefektiv!) dhe duke rregulluar vendin e tij të dështuar, veçanërisht në emigracion dhe energji”, shkroi Trump në platformën e tij sociale Truth Social.
Presidenti amerikan theksoi se Merz duhet të kalojë “më pak kohë duke ndërhyrë tek ata që po eliminojnë kërcënimin bërthamor iranian”.
Trump argumentoi se përpjekjet e tij për të neutralizuar ambiciet bërthamore të Teheranit po e bëjnë botën, “përfshirë Gjermaninë, një vend më të sigurt”.
Merz ka kritikuar presidentin amerikan për mungesë të një strategjie të daljes në luftën me Iranin, e cila filloi më 28 shkurt dhe aktualisht është pezulluar pas një armëpushimi të ndërmjetësuar nga Pakistani.
Pas kritikave nga Merz, Trump e ka akuzuar kancelarin gjerman se e konsideron të pranueshme që Teherani të zotërojë armë bërthamore.
Berlini deri më tani nuk ka reaguar ndaj deklaratave të fundit të Trumpit.