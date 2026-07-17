Trump i "inatosur" nga kritikat e Netanyahut për shitjen e propozuar të F-35 në Turqi

Ahmet Salih Alacaci
17 korrik 2026•Përditësim: 17 korrik 2026
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump është "i inatosur" nga kritikat publike të kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu ndaj një shitjeje të propozuar amerikane të avionëve luftarakë F-35 në Turqi, raportoi të enjten faqja e lajmeve "Axios", transmeton Anadolu.
Duke cituar dy zyrtarë të Shtëpisë së Bardhë, gazeta tha se nuk ishte planifikuar asnjë takim, pavarësisht raporteve në mediat izraelite se Trumpi do të priste Netanyahun të hënën.
Një zyrtar thuhet se ka thënë se Trumpi u inatos nga komentet e Netanyahut gjatë një interviste në "Fox News" pak para se presidenti amerikan të udhëtonte në Ankara për Samitin e NATO-s më 7-8 korrik. Një zyrtar i dytë tha se Trumpi besonte që Netanyahu "nuk kishte të drejtë" të ndërhynte në shitjen e propozuar të armëve.
Kryeministri izraelit thuhet se ka kërkuar një takim me Trumpin për më shumë se dy javë. Ai e ka vizituar Zyrën Ovale gjashtë herë që kur Trumpi u kthye në detyrë në janar 2025. Raportet në mediat izraelite kanë treguar se Netanyahu planifikoi të udhëtonte në Washington këtë fundjavë për të marrë pjesë në funeralin e senatorit të ndjerë Lindsey Graham dhe të takonte Trumpin të hënën.
"Udhëtimi u anulua të enjten pasi shërbimi i varrimit të Grahamit u shty", tha zyra e Netanyahut në një deklaratë.
Dy zyrtarë të Shtëpisë së Bardhë thuhet se kanë deklaruar që Netanyahu dëshironte të shihte Trumpin, por se asnjë takim nuk ishte konfirmuar apo vendosur në orarin e presidentit. "Përshtypja jonë ishte se Bibi po përpiqej të realizonte një takim", citoi "Axios" të thoshte një zyrtar.
"Axios" vuri në dukje se zyrtarët e Shtëpisë së Bardhë nuk përjashtuan një takim kur Netanyahu përfundimisht të udhëtojë në Washington për shërbimin përkujtimor të Grahamit. Vonesa vjen mes tensioneve në rritje midis administratës së Trumpit dhe qeverisë së Netanyahut për luftën me Iranin.
Raporti vjen pasi nënpresidenti i SHBA-së, JD Vance sugjeroi të mërkurën se anëtarët e qeverisë izraelite po kërkonin të minonin përpjekjet diplomatike të Washingtonit me Teheranin në një përpjekje për të zgjatur fushatën ushtarake.