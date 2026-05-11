Trump do të vizitojë Pekinin mes luftës në Lindjen e Mesme

Emre Aytekin
11 Maj 2026•Përditësim: 11 Maj 2026
Presidenti amerikan, Donald Trump, këtë javë do të vizitojë Pekinin për t’u takuar me homologun e tij kinez, Xi Jinping, në një kohë kur statusi gjeopolitik i SHBA-së është dobësuar për shkak të luftës në Lindjen e Mesme dhe armëpushimit të brishtë që vazhdon të mbajë tensionet të larta, raporton Anadolu.
Vizita treditore, e planifikuar fillimisht për në fund të muajit mars, do të shënojë vizitën e parë të një presidenti amerikan në Kinë që nga mandati i parë i Trumpit në vitin 2017.
Trump e shtyu samitin fillestar për shkak të tensioneve në rritje pas sulmeve të përbashkëta SHBA-Izrael ndaj Iranit dhe kundërsulmeve të Teheranit, të cilat çuan në një konflikt më të gjerë rajonal para se të vendosej një armëpushim i brishtë.
Ekspertët thonë se kriza e zgjatur me Iranin konsumoi shumë kohë dhe energji nga pala amerikane e konfliktit, gjë që ka punuar në favor të Kinës.
Ekspertët presin që Trump të fokusohet në ruajtjen e stabilitetit ekonomik në rajonin Azi-Paqësor duke shmangur shpërthime të reja gjeopolitike.
Jonathan A. Czin, ish-analist i CIA-s dhe studiues në Institutin Brookings, tha se takimi nuk ka gjasa të sjellë përparime të mëdha dhe se do të fokusohet më tepër në ruajtjen e marrëveshjeve të përkohshme tregtare.
Duke folur për gazetarët, Czin tha se delegacioni amerikan pritet të kërkojë angazhime kineze për të rritur blerjet e sojës amerikane dhe avionëve të pasagjerëve Boeing, në kushtet e kufizimeve të vazhdueshme të eksportit për teknologjinë e avancuar të gjysmëpërçuesve.
Tensionet mes Washingtonit dhe Pekinit gjithashtu mbeten të larta pas shitjes nga Washingtoni të armëve në vlerë prej 11 miliardë dollarësh Tajvanit në fund të vitit të kaluar, gjë që Kina e konsideron shkelje të Tre Komunikatave të Përbashkëta që rregullojnë marrëdhëniet SHBA-Kinë.
Czin tha se Pekini mund të ushtrojë presion ndaj Washingtonit për çështjen e Tajvanit gjatë samitit.
Ndërprerjet e vazhdueshme në Ngushticën e Hormuzit pritet gjithashtu të jenë pjesë kryesore e diskutimeve mes dy liderëve.
Para konfliktit, kjo rrugë strategjike ujore përpunonte rreth 25 për qind të tregtisë globale të naftës, 20 për qind të dërgesave të gazit natyror të lëngshëm (LNG) dhe 30 për qind të tregtisë globale të plehrave kimike.
Pavarësisht varësisë së madhe nga importet energjetike të Lindjes së Mesme, Pekini ka refuzuar presionin amerikan për të ndërhyrë në krizë. Gjiri Persik përbën rreth 45 për qind të importeve të naftës së Kinës dhe 30 për qind të furnizimeve të saj me LNG.
Kina ka fajësuar SHBA-në dhe Izraelin për paqëndrueshmërinë rajonale dhe thuhet se u ka udhëzuar rafinerive vendase të mos respektojnë sanksionet amerikane që synojnë eksportet iraniane të naftës.
Zyrtarët amerikanë besojnë se rritja e kostove globale të transportit detar dhe mallrave mund ta shtyjë përfundimisht Pekinin drejt negociatave, por disa analistë argumentojnë se Uashingtoni po e mbivlerëson cenueshmërinë energjetike të Kinës.
Daniel Fu, studiues në Harvard Business School, tha se rezervat strategjike të naftës së Kinës dhe varësia nga qymyri i prodhuar brenda vendit zvogëlojnë rreziqet e menjëhershme nga ndërprerjet detare.
Duke folur për gazetarët gjatë një konference online, Fu tha se kontrolli i Pekinit mbi kompanitë shtetërore të energjisë mundëson ridrejtimin e shpejtë të rrjeteve të furnizimit gjatë periudhave të paqëndrueshmërisë.
Ai shtoi se zgjerimi i kapaciteteve të energjisë së rinovueshme nga Kina po e ul gradualisht varësinë afatgjatë nga importet detare të karburanteve fosile, ndërsa sanksionet perëndimore të vendosura ndaj Rusisë pas luftës në Ukrainë, pa dashje, forcuan sigurinë energjetike të Kinës duke ridrejtuar eksportet ruse të naftës dhe gazit drejt lindjes përmes tubacioneve tokësore.
Analistët kinezë e shohin gjerësisht ndërprerjen në Ngushticën e Hormuzit si më të dëmshme për ekonomitë e SHBA-së dhe aleatëve të saj perëndimorë sesa për vetë Kinën.