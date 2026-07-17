Trump akuzon Kinën për "përvetësim të paligjshëm" të 220 milionë dosjeve të votuesve amerikanë

Burak Bir
17 korrik 2026•Përditësim: 17 korrik 2026
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump ka deklaruar se Kina ka siguruar 220 milionë dosje të votuesve amerikanë duke filluar nga cikli zgjedhor i vitit 2020, duke e cilësuar këtë si "komprometimin më të madh të të dhënave zgjedhore në histori", transmeton Anadolu.
Në një fjalim televiziv drejtuar kombit, Trump njoftoi deklasifikimin e materialeve të inteligjencës, për të cilat tha se tregojnë ndërhyrje të gjera të huaja dhe dobësi serioze në sistemet zgjedhore amerikane.
Duke cituar një raport të CIA-s, ai tha se në mesin e vitit 2018, gjatë mandatit të tij të parë, politika e Partisë Komuniste të Kinës ishte "të shfrytëzonte të gjithë elementët vendas dhe të huaj" që ishin kundër tij, me synim uljen e numrit të votave që do të merrte në zgjedhjet e vitit 2020, detyrimin e tij të jepte dorëheqjen ose pengimin e rizgjedhjes së tij.
Ai shtoi se dokumentet tregojnë se dhjetëra raporte të rëndësishme të CIA-s dhe Agjencisë së Sigurisë Kombëtare (NSA) mbi përpjekjet e Kinës për të ndikuar në zgjedhje ishin mbajtur jashtë informimeve presidenciale që i paraqiteshin atij.
Trump gjithashtu akuzoi qeverinë kineze se kishte kërkuar të identifikonte gazetarë amerikanë që kishin raportuar në mënyrë negative për të dhe t’u paguante atyre shuma të mëdha parash për të vazhduar raportime të tilla.
"Siç thuhet në një vlerësim, ne gjykojmë se kundërshtarët e SHBA-së, të paktën Rusia, Kina, Irani, Koreja e Veriut, si dhe grupe joshtetërore, kanë aftësinë të komprometojnë infrastrukturën zgjedhore të SHBA-së", tha ai.
Trump pretendoi se këto zbulime tregojnë një sistem zgjedhor "kaq të brishtë dhe kaq të cenueshëm" sa që askush nuk mund ta mbrojë, duke e cilësuar atë "të pambrojtshëm".
"Qindra miliona dosje të votuesve amerikanë ndodhen në duart e qeverive të huaja", tha ai.
Duke deklaruar se në listat zgjedhore figurojnë dhe konsiderohen aktiv qindra mijëra jo-shtetas dhe persona të vdekur, ai tha se megjithatë nuk ekziston një kërkesë mbarëkombëtare për identifikim të votuesve ose provë të shtetësisë.
"Nesër, sekretari i Sigurisë Kombëtare (Markwayne Mullin) do të mbajë konferencë për të paraqitur punën e departamentit të tij mbi konfirmimin e dobësive kibernetike në sistemet tona elektronike të votimit, ato janë serioze", shtoi Trump.
Ai tha se administrata është në proces të informimit të guvernatorëve, senatorëve dhe anëtarëve të Kongresit për problemet e mundshme në shtetet e tyre.
"Por, më e rëndësishmja, zgjidhja e kësaj krize të sigurisë zgjedhore kërkon që Kongresi të miratojë Aktin 'Shpëto Amerikën' (Save America)", argumentoi Trumpi duke iu referuar projektligjit që ai mbështet dhe që aktualisht është bllokuar në Kongres ndërsa theksoi se të gjithë votuesit duhet të paraqesin provë të shtetësisë.