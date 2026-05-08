Trump: 3 destrojerë të Marinës dolën nga Ngushtica e Hormuzit "nën zjarr", do t'i rikthehen bllokadës

Burak Bir, Michael Gabriel Hernandez, Ahmet Salih Alacaci
08 Maj 2026•Përditësim: 08 Maj 2026
Tre destrojerë të Marinës Amerikane arritën të kalojnë përmes Ngushticës së Hormuzit “nën zjarr” pa pësuar goditje direkte dhe do t’i bashkohen sërish bllokadës amerikane në këtë rrugë ujore strategjike, tha të enjten presidenti Donald Trump, transmeton Anadolu.
Trump tha se anijet u shënjestruan nga raketa dhe dronë iranianë, por arritën t’i interceptojnë sulmet.
“Tre destrojerë amerikanë të klasit botëror sapo kaluan me shumë sukses nga Ngushtica e Hormuzit, nën zjarr. Nuk pati dëme ndaj tre destrojerëve, por pati dëme të mëdha ndaj sulmuesve iranianë. Ata u shkatërruan plotësisht së bashku me shumë varka të vogla”, shkroi ai në platformën Truth Social.
“Tre destrojerët tanë, me ekuipazhet e tyre të mrekullueshme, tani do t’i bashkohen sërish bllokadës sonë detare, e cila është vërtet një ‘mur çeliku’”, shtoi ai.
Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) konfirmoi më herët se forcat e saj interceptuan sulme iraniane “të paprovokuara” dhe u përgjigjën me “goditje vetëmbrojtëse”, ndërsa anijet luftarake amerikane kalonin Ngushticën e Hormuzit drejt Gjirit të Omanit të enjten.
Sipas CENTCOM-it, asnjë aset amerikan nuk u godit gjatë kalimit të tre destrojerëve amerikanë me raketa të drejtuara.
“Komanda Qendrore e SHBA-së eliminoi kërcënimet hyrëse dhe goditi objektet ushtarake iraniane përgjegjëse për sulmet ndaj forcave amerikane, përfshirë pozicionet e lëshimit të raketave dhe dronëve, qendrat komanduese dhe nyjet e inteligjencës, mbikëqyrjes dhe zbulimit”, thuhet në deklaratë.
Trumpi tha më vonë në një intervistë për ABC News se armëpushimi me Iranin mbetet në fuqi, duke i përshkruar sulmet amerikane si “goditje e lehtë”. “Ishte vetëm një goditje e lehtë. Armëpushimi po vazhdon. Është në fuqi”, tha ai.
Veçmas, duke folur me gazetarët në Washington, Trumpi sugjeroi se një marrëveshje me Iranin për përfundimin e luftës mund të jetë afër, duke shtuar se “mund të mos ndodhë, por mund të ndodhë çdo ditë”.
Ai tha se Teherani “u tall” me SHBA-në duke kryer sulmet të enjten, duke paralajmëruar se nëse armëpushimi prishet, nga Irani do të dalë “një shkëlqim i madh”. “Ata u tallën me ne sot. Ne i shkatërruam. Ata u tallën. Unë këtë e quaj një tallje të vogël”, tha ai.
Trumpi tha se askush nuk u lëndua gjatë shkëmbimit të sulmeve, duke shtuar se fuqia amerikane e zjarrit ishte “shumë herë më e fortë se e tyre dhe i goditi rëndë”. “Plani është shumë i thjeshtë. Irani nuk mund të ketë armë bërthamore. Nuk mund të ketë bombë bërthamore dhe kjo nuk do të ndodhë”, përsëriti ai.
Irani konfirmoi herët sot se kishte kryer një sulm në shkallë të gjerë me raketa dhe dronë ndaj destrojerëve amerikanë pranë Ngushticës së Hormuzit.
Në një deklaratë, Marina e Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) tha se operacioni erdhi pas asaj që e përshkroi si shkelje amerikane të armëpushimit, përfshirë një sulm ndaj një tankeri iranian pranë portit Jask dhe afrimin e destrojerëve amerikanë drejt kësaj rruge strategjike ujore.