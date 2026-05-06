Trump: Është "shumë herët" për bisedime të drejtpërdrejta paqeje me Iranin pavarësisht raportimeve për marrëveshje

Gizem Nisa Çebi Demir
06 Maj 2026•Përditësim: 06 Maj 2026
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump tha se ishte "shumë herët" për të konsideruar bisedime paqeje ballë për ballë me Iranin, pavarësisht raportimeve se Washingtoni dhe Teherani po i afroheshin një marrëveshjeje kornizë për t'i dhënë fund konfliktit të tyre 67-ditor, transmeton Anadolu.
Duke folur për "New York Post", Trumpi hodhi poshtë mundësinë e dërgimit të përfaqësuesve në Pakistan për një raund tjetër negociatash pasi burime në Islamabad thanë se një marrëveshje paraprake ishte afër.
"Nuk mendoj kështu", tha Trump duke shtuar: "Mendoj se do ta bëjmë, është shumë larg. Jo, është shumë".
Më herët në "Truth Social", Trump paralajmëroi se çdo marrëveshje varej nga pranimi i kushteve tashmë të diskutuara nga Irani.
"Duke supozuar se Irani pranon të japë atë që është rënë dakord, që është, ndoshta, një supozim i madh, 'Furia Epike' tashmë legjendare do të marrë fund" shkroi ai duke shtuar se përndryshe fillojnë bombardimet në një nivel dhe intensitet shumë më të lartë.
Presidenti amerikan më parë ka thënë se do të konsideronte të udhëtonte në Pakistan për të nënshkruar një marrëveshje formale, duke përmendur rolin e shefit të ushtrisë së Pakistanit, gjeneralit Asim Munir, në përpjekjet ndërmjetësuese midis Washingtonit dhe Teheranit.
Trumpi e përfundoi bisedën e tij në mënyrë të papritur, duke thënë se kishte një takim me "gjeneralët".