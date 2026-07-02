Tre të vrarë në një sulm të dyshuar me dron në Pakistanin veriperëndimor

Faisal Mahmud, Amir Latif Arain
02 korrik 2026•Përditësim: 02 korrik 2026
Tre anëtarë të së njëjtës familje, përfshirë dy fëmijë u vranë dhe 8 të tjerë u plagosën pasi një dron i dyshuar me katërkopter hodhi një mjet shpërthyes në një shtëpi në provincën veriperëndimore të Pakistanit, Khyber Pakhtunkhwa, tha sot policia, raporton Anadolu.
Sulmi ndodhi të mërkurën vonë pranë zonës Dama Dola të War Mamund tehsil në distriktin Bajaur, në kufi me Afganistanin.
Zëvendës shefi i policisë së qarkut, Saeed Ur Rahman i tha Anadolut përmes telefonit se 3 persona u vranë dhe 8 të tjerë u plagosën në shpërthim. Viktimat i përkisnin të njëjtës familje, tha ai.
Policia nisi hetim për të përcaktuar se kush qëndron pas sulmit dhe po mbledh prova mjeko-ligjore nga vendi i ngjarjes. Autoritetet ende nuk i kanë identifikuar autorët apo nuk konfirmojnë origjinën e dronit të dyshuar.
Incidenti i fundit vjen mes shqetësimeve në rritje për një seri sulmesh të dyshuara me dron në Bajaur muajt e fundit. Të dielën, një sulm i dyshuar me dron në distrikt vrau një fëmijë dhe plagosi një grua. Në maj, dy nxënës u vranë pasi një dron me katërkopter u raportua se goditi një zonë kodrinore të Bajaur.
Sulmi pason një rritje të mprehtë të tensioneve midis Pakistanit dhe Afganistanit fqinj.
Të mërkurën, ushtria pakistaneze tha se ka rrëzuar katër dronë rudimentar që dyshohet se janë nisur nga Afganistani ndërsa Kabul tha se ka kryer sulme ajrore kundër atyre që i përshkroi si strehëza të ISIS-it (DEASH) brenda Pakistanit.
Islamabadi ka akuzuar vazhdimisht Afganistanin se ka lejuar "grupet terroriste" të veprojnë nga territori i tij, një akuzë të cilën Kabuli e mohon.