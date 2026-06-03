Tre pjesëtarë të Marinës Mbretërore humbin jetën nga rrëzimi i një helikopteri në jugperëndim të Anglisë

Mehmet Solmaz
03 qershor 2026•Përditësim: 03 qershor 2026
Tre pjesëtarë të Marinës Mbretërore britanike humbën jetën pasi një helikopter Merlin Mk4 u rrëzua në një fushë në Devon, në jugperëndim të Anglisë, gjatë një stërvitjeje, transmeton Anadolu.
Shërbimet e emergjencës u thirrën në Sourton Down, pranë qytezës Okehampton, menjëherë pas rrëzimit, bëri të ditur Policia e Devonit dhe Cornwallit. Rrugët përreth A386 dhe A30 u mbyllën ndërsa ekipet e emergjencës punonin në vendngjarje.
“Me pikëllim të thellë mund të konfirmojmë se tre anëtarë të Marinës Mbretërore kanë humbur jetën gjatë një stërvitjeje me helikopter. Mendimet dhe ngushëllimet tona janë me familjet dhe miqtë e tyre”, tha një zëdhënës i Marinës Mbretërore.
Komandanti i Marinës Mbretërore, gjenerali Sir Gwyn Jenkins, tha se ishte “thellësisht i pikëlluar” nga incidenti dhe konfirmoi se mjeti ajror i përfshirë ishte një Merlin Mk4.
Ai tha se aksidenti do të jetë “një tronditje e madhe” për komunitetin e marinës dhe falënderoi shërbimet e emergjencës për reagimin e tyre.
Rrëzimi ndodhi në orët e para të së mërkurës pranë zonave ushtarake të stërvitjes, të përdorura nga ekuipazhet e helikopterëve, në skajin e Dartmoorit.