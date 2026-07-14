Trafiku u tankerëve në Ngushticën e Hormuzit pothuajse pranë ndalimit pas sulmeve të përsëritura SHBA-Iran

Mücahithan Avcıoğlu
14 korrik 2026•Përditësim: 14 korrik 2026
Trafiku i cisternave përmes Ngushticës së Hormuzit u ngadalësua pothuajse në një ndalesë të plotë gjatë 24 orëve të fundit, ndërsa sulmet e përsëritura SHBA-Iran dhe sulmet ndaj anijeve tregtare rritën shqetësimet për sigurinë në rrugën ujore strategjike, raporton Anadolu.
Të dhënat e MarineTraffic të shqyrtuara nga Anadolu tregojnë se vetëm dy cisterna kanë përfunduar kalimet përmes ngushticës në 24 orët deri në orën 06:25 GMT të martën.
Anijet ishin cisternat e naftës dhe kimikateve Seafaith dhe Niki.
Numri aktual i kalimeve mund të jetë më i lartë, pasi anijet mund të çaktivizojnë transponderët e Sistemit të Identifikimit Automatik për të fshehur pozicionet e tyre.
Ndërkohë, cisternat e LPG Monarch dhe Danuta I po i afrohen ngushticës dhe duken gati për të kaluar, por ende nuk i kanë përfunduar kalimet e tyre.
Aktiviteti i kufizuar pasqyroi kujdesin në rritje midis pronarëve të anijeve dhe operatorëve pas përshkallëzimit të ripërtërirë ushtarak rreth rrugës ujore.
Sipas raporteve, SHBA-ja kryen sulme ndaj objektivave bregdetare dhe ushtarake iraniane, ndërsa Irani sulmoi dy cisterna nafte të lidhura me Emiratet e Bashkuara Arabe në hakmarrje, duke vrarë një anëtar të ekuipazhit dhe duke plagosur të tjerë.
Këshilli i Organizatës Ndërkombëtare Detare (IMO) dënoi sulmet ndaj anijeve tregtare civile në dhe përreth ngushticës dhe bëri thirrje për ulje të tensioneve, duke theksuar se tranziti duhet të mbetet i papenguar dhe pa taksa ose tarifa.
IMO tha se ka regjistruar 53 incidente të konfirmuara detare në rajon dhe 14 vdekje detarësh deri të hënën.
Ngushtica e Hormuzit është një nga korridoret më të rëndësishme të energjisë në botë. Rreth 20 milionë fuçi naftë në ditë kaluan nëpër këtë rrugë ujore në vitin 2024, ekuivalente me rreth 20 për qind të konsumit global të lëngjeve të naftës.