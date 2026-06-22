Thesari i SHBA-së lëshon licencë 60-ditore për naftën iraniane si pjesë e bisedimeve për çështjen bërthamore

Merve Gül Aydoğan Ağlarcı
22 qershor 2026•Përditësim: 22 qershor 2026
Departamenti i Thesarit i SHBA-së ka lëshuar një licencë të përgjithshme të përkohshme 60-ditore që autorizon prodhimin, dërgimin dhe shitjen e naftës iraniane si pjesë e një kuadri në zhvillim për çështjen bërthamore, njoftoi të hënën Sekretari i Thesarit, Scott Bessent, transmeton Anadolu.
“Nën presidentin Donald Trump dhe zëvendëspresidentin JD Vance, ne vazhdojmë ta bëjmë botën më të sigurt dhe më të begatë”, shkroi Bessent në një postim në platformën sociale amerikane X.
“Në përputhje me bisedimet e vazhdueshme produktive në Zvicër, Irani është zotuar për tranzit të lirë dhe të hapur në Ngushticën e Hormuzit”, duke pretenduar gjithashtu se Irani ka rënë dakord “të lejojë inspektorët e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike (IAEA) të hyjnë në vend”.
“Si pjesë e kuadrit, Thesari ka lëshuar një licencë të përkohshme 60-ditore që autorizon prodhimin, dërgimin dhe shitjen e naftës iraniane”, shtoi ai.
Licenca, e quajtur “General License X” dhe e lëshuar nga Zyra për Kontrollin e Aseteve të Huaja, autorizon të gjitha transaksionet që lidhen me prodhimin, shitjen, dërgimin ose shkarkimin e naftës së papërpunuar me origjinë iraniane, produkteve petrokimike dhe produkteve të naftës deri më 21 gusht 2026.