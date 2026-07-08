Teherani: Tetë ushtarë iranianë janë vrarë nga sulmet e SHBA-së në jug të vendit

Serdar Dincel
08 korrik 2026•Përditësim: 08 korrik 2026
Tetë ushtarë iranianë u vranë në sulmet e SHBA-së gjatë natës në jug të Iranit, njoftoi sot agjencia shtetërore e lajmeve IRNA, transmeton Anadolu.
Agjencia raportoi viktimat pa dhënë detaje të mëtejshme mes tensioneve të ripërtërirë midis Iranit dhe SHBA-së pas sulmeve ndaj tre anijeve cisternë në Ngushticën e Hormuzit.
Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) tha herët sot se kishte nisur sulme me raketa dhe dron duke synuar 85 objekte ushtarake amerikane në rajon, përfshirë portin Salman dhe selinë e Flotës së Pestë të Marinës amerikane në Bahrein dhe bazën ajrore Ali Al-Salem në Kuvajt.
Sulmet erdhën pasi Komanda Qendrore e Ushtrisë Amerikane tha se kishte kryer një raund të ri sulmesh kundër Iranit, duke goditur më shumë se 80 objektiva në përgjigje të sulmeve iraniane ndaj anijeve tregtare që kalojnë tranzit në Ngushticën e Hormuzit.