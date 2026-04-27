Tajvani merr dërgesën e fundit të tankeve "M1A2T Abrams" nga SHBA-ja

Riyaz Khaliq Khaliq
27 Prill 2026•Përditësim: 27 Prill 2026
Tajvani ka marrë dërgesën e fundit të flotës së tij prej 108 tankesh, me vlerë rreth 1.28 miliard dollarë dhe të siguruar nga SHBA-ja, transmeton Anadolu.
Dërgesa e fundit prej 28 tankesh "M1A2T Abrams" mbërriti të dielën vonë në portin e Taipeit në një anije mallrash dhe u transportua sot në Komandën e Stërvitjes së Blinduar të ushtrisë tajvaneze në Hukou Township, e vendosur në qarkun veriperëndimor Hsinchu, raportoi "Focus Taiwan".
Taipei kishte ndarë 1.28 miliard dollarë për tanket, të cilat SHBA-ja filloi t'i dorëzonin në dhjetor 2024, me një dërgesë të dytë të bërë në korrik.
Ushtria e Tajvanit aktualisht operon me rreth 1.000 tanke. Njësitë e reja "Abrams" do të vendosen me Korpusin e Gjashtë të Ushtrisë dhe pritet të bëhen plotësisht operacionale deri në fund të vitit.
Dërgesa e tankeve nga SHBA-ja vjen ndërsa ligjvënësit tajvanezë vazhdojnë të debatojnë një projektligj të posaçëm për shpenzimet e mbrojtjes që synon të sigurojë armë me vlerë mbi 39 miliardë dollarë gjatë dekadës së ardhshme.
SHBA-ja është furnizuesi kryesor i armëve për ishullin, të cilin Kina e pretendon si të vetin. Megjithatë, ligjvënësit e opozitës deri më tani e kanë bllokuar miratimin e projektligjit.
Kryetarja kryesore e opozitës Kuomintang, Cheng Li-wun tha sot se do të vizitojë SHBA-në për 10 ditë në qershor. Li-wun u takua me presidentin kinez, Xi Jinping në fillim të këtij muaji në Pekin.