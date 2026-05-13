Të shtëna me armë në Senatin e Filipineve ndërsa senatori i kërkuar nga GJNP mbetet në paraburgim

Saadet Gökce
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
Të shtëna me armë u dëgjuan në Senatin e Filipineve, ku senatori Ronald dela Rosa mbetet nën mbrojtje të posaçme pas përballjes me një urdhër arresti nga Gjykata Ndërkombëtare Penale (GJNP), transmeton Anadolu.
Sipas mediave lokale, sekretari i Senatit, Mark Llandro Mendoza u tha gazetarëve se deri tani nuk ka viktima pas të shtënave. Ai tha se situata po vlerësohet ende pasi një numër i papërcaktuar efektivësh të zbatimit të ligjit tentuan të hynin në ndërtesë.
Personel i ushtrisë, policisë dhe Byrosë Kombëtare të Hetimeve kishin mbërritur më herët në Senat. Aktualisht po zbatohet një izolim i plotë në dhomën e lartë të parlamentit, ku Dela Rosa vazhdon të mbahet në paraburgim mbrojtës.
Dela Rosa u përball me urdhër arresti për akuza për krime kundër njerëzimit të kryera midis korrikut 2016 dhe prillit 2018, periudhë gjatë së cilës dyshohet se u vranë të paktën 32 persona.
Ai shërbeu si shef i policisë nën ish-presidentin Rodrigo Duterte, i cili ndodhet në paraburgim në Hagë që nga marsi, përballë tre akuzave për krime kundër njerëzimit të lidhura me të paktën 78 vrasje të dyshuara gjatë presidencës së tij.
Dela Rosa u vendos nën mbrojtje nga Senati të hënën pasi mori pjesë në një seancë për herë të parë që nga nëntori 2025.