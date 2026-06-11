Të paktën 12 policë të plagosur dhe 16 të arrestuar gjatë trazirave në Irlandën e Veriut

Aysu Biçer
11 qershor 2026•Përditësim: 11 qershor 2026
Të paktën 12 policë janë plagosur dhe 16 persona janë arrestuar pas një nate të dytë të trazirave të ekstremit të djathtë në Irlandën e Veriut të shkaktuar nga një sulm i rëndë me thikë në Belfast, transmeton Anadolu.
Ndihmës shefi i policisë Ryan Henderson tha se policia ka vënë re një koordinim domethënës në lidhje me dhunën në mediat sociale si nga brenda ashtu edhe jashtë Irlandës së Veriut. "Ne do t'ju sjellim para drejtësisë", tha ai në një mesazh për ata që qëndrojnë pas trazirave. "Ky toksicitet është ajo që po i nxjerr njerëzit në rrugë dhe duhet të ndalet", shtoi ai.
Policia tha se nuk ka prova që sugjeronin se dhuna ishte duke u koordinuar nga paraushtarakët besnikë. Megjithatë, Henderson shtoi se nëse vërtetohet se është kështu, "ne nuk do të kemi turp të hetojmë".
Ai tha se oficerët po monitorojnë nga afër aktivitetin në internet dhe do të marrin masa kundër atyre që do të zbulohen se kanë shkelur ligjin. "Dua t'u them drejtpërdrejt kompanive të mëdha të mediave sociale, nëse po strehoni përmbajtje materiale në faqet tuaja që po inkurajojnë trazira, kjo duhet të ndalet", tha ai.
Henderson paralajmëroi se ujë-hedhësit do të vendosen përsëri në përdorim të enjten mbrëma, së bashku me oficerët e tjerë të policisë dhe qentë e rendit publik. Ai tha se patrullimet rreth spitaleve do të rriten për të siguruar punonjësit e kujdesit shëndetësor.
Duke paralajmëruar pasojat për ata që janë përfshirë në trazira, Henderson tha se rreziku është "shumë të larta". “Do të rrezikoni të rinjtë të bëhen pjesë e sistemit të drejtësisë penale”, tha ai.
Sekretarja e Irlandës së Veriut, Hilary Benn tha se një ndjenjë frike "është përhapur në mesin e pakicave etnike" pas dhunës. Sindikata "Unison" tha se një infermiere me "një ngjyrë tjetër lëkure" u ndoq në spitalin e Ulsterit nga katër burra të maskuar.
Trazirat pasojnë një sulm të rëndë me thikë në Belfast. Të mërkurën, një burrë 30-vjeçar me origjinë nga Sudani doli në gjykatë i akuzuar për tentativë vrasjeje për sulmin, i cili i shkaktoi lëndime të konsiderueshme viktimës 44-vjeçare Stephen Ogilvie, përfshirë humbjen e syrit të tij të majtë.