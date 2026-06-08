Të paktën 11 emigrantë humbën jetën gjatë një operacioni shpëtimi pranë Maltës

Aysu Biçer
08 qershor 2026•Përditësim: 08 qershor 2026
Të paktën 11 emigrantë humbën jetën pasi ranë në det gjatë një operacioni shpëtimi në ujërat ndërkombëtare pranë Maltës ndërsa 53 të tjerë u shpëtuan nga një anije peshkimi, njoftuan sot autoritetet malteze, transmeton Anadolu.
Forcat e Armatosura të Maltës thanë se autoritetet morën një raport të dielën në mbrëmje nga një anije peshkimi për një varkë në rrezik që transportonte emigrantë rreth 50 milje detare në lindje të Maltës, jashtë ujërave territoriale të vendit.
Qendra e Koordinimit të Shpëtimit të Maltës udhëzoi më pas anijen e peshkimit, së bashku me anijet e tjera në zonë, të jepte ndihmë, shtuan forcat e armatosura.
Megjithatë, disa njerëz ranë në det ndërsa përpiqeshin të arrinin anijen e peshkimit gjatë shpëtimit. Një anije e Rojes bregdetare italiane gjeti më vonë trupat e 11 viktimave.
Autoritetet italiane thanë se anija ishte nisur nga Libia.
"Çdo jetë e humbur është shumë. Ne kemi nevojë për veprim më të fortë evropian kundër kontrabandistëve të qenieve njerëzore dhe një qasje të koordinuar mesdhetare ndaj migrimit për të parandaluar tragjedi të mëtejshme", tha ministri i Punëve të Brendshme dhe Sigurisë i Maltës, Glenn Bedingfield, në një postim përmes kompanisë amerikane të mediave sociale X.