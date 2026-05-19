Suedia do të blejë 4 fregata franceze në një marrëveshje të madhe mbrojtjeje

Beyza Binnur Dönmez
19 Maj 2026•Përditësim: 19 Maj 2026
Suedia do të blejë katër fregata të reja nga kompania franceze e mbrojtjes "Naval Group" në një nga investimet më të mëdha ushtarake të vendit në dekada, njoftoi kryeministri suedez Ulf Kristersson, transmeton Anadolu.
"Anijet janë ato që i përmbushin më së miri kërkesat suedeze", tha Kristersson në një konferencë për media, sipas transmetuesit suedez SVT.
Këto fregata të reja të tipit FDI do të zgjerojnë ndjeshëm kapacitetet detare dhe të mbrojtjes ajrore të Suedisë, përfshirë mbrojtjen kundër avionëve luftarakë dhe raketave balistike.
"Ky është një nga investimet më të mëdha të mbrojtjes që nga prezantimi i Gripenit, një avion luftarak shumëfunksional supersonik i lehtë me një motor në vitet 1980", tha Kristersson duke shtuar se blerja do të trefishojë kapacitetin kundërajror të Suedisë krahasuar me nivelet aktuale.
"Me këtë vendim, jam i bindur se Suedia tani po kontribuon për ta bërë Detin Baltik dukshëm më të sigurt në të ardhmen", shtoi ai.
Komandanti i Përgjithshëm Michael Claesson tha se anijet gjithashtu do t'i mundësojnë Suedisë të marrë pjesë më efektivisht në operacionet e ardhshme të NATO-s përtej rajonit të Baltikut.
Ministri i Mbrojtjes Pal Jonson tha se dorëzimi i shpejtë ishte faktor kyç në zgjedhjen e Francës, duke theksuar se "Naval Group" tashmë ka një dizajn të gatshëm anijeje.
Negociatat midis autoriteteve suedeze dhe franceze pritet të fillojnë së shpejti. Dorëzimet janë planifikuar të nisin në vitin 2030 me ritmin e një fregate në vit, raportoi SVT.
Kostoja e vlerësuar është rreth 10 miliardë korona suedeze (më shumë se 1 miliard dollarë) për anije.