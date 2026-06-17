Starmer i cilëson si të pamatura të shtënat paralajmëruese të anijes luftarake ruse në Kanalin Anglez

Aysu Biçer
17 qershor 2026•Përditësim: 17 qershor 2026
Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, Keir Starmer i cilësoi sot të shtënat paralajmëruese nga një anije luftarake ruse pranë një jahti në Kanalin Anglez si "të pamatura", por jo "të këqija", transmeton Anadolu.
"Unë mendoj se është e pamatur", tha Starmer për "GB News" pasi një anije luftarake ruse qëlloi të shtëna paralajmëruese të martën pranë një jahti rreth 20 milje detare në jug të ishullit Wight.
Ai tha se incidenti ishte diskutuar nga udhëheqësit në Samitin e G7.
"Ne po diskutonim këtu në G7 dje, kështu që ne duhet të jemi në roje, por incidenti në Kanal ... vlerësimi i Ministrisë së Mbrojtjes është se në fakt ishte një anije luftarake në lëvizje, sesa ndonjë gjë më e keqe", shtoi ai.
"Ne po jetojmë në një botë më të paqëndrueshme dhe më të rrezikshme se sa kemi pasur në çdo kohë në jetën tonë. Kjo është e vërtetë, nuk është thjesht një përshkrim abstrakt", tha ai.
Incidenti pasoi konfiskimin nga Britania e Madhe të një cisterne nafte të lidhur me Rusinë në ishullin Wight ditë më parë, operacioni i parë i këtij lloji i udhëhequr nga forcat britanike që kur Rusia filloi luftën e saj kundër Ukrainës.
Starmer u pyet gjithashtu për një zjarrvënie në shtëpinë e tij. Dy persona u shpallën fajtorë të hënën për komplot për të kryer sulme me zjarrvënie në pronat e lidhura me kryeministrin dhe duket se kanë vepruar nën udhëzimet e një operatori online me lidhje me Rusinë.
Ai bëri të ditur se dëshironte t'i mbante të ndara dy incidentet. "Në lidhje me sulmin në shtëpinë tonë, jam shumë i kënaqur që drejtësia është vënë në mënyrë të qartë dhe siç mund ta imagjinoni ka patur një ndikim dhe ka prekur familjen time", tha Starmer.
Ministria e Jashtme britanike ka vendosur sanksione të reja kundër Rusisë, që synojnë flotën e saj në hije dhe individët që besohet se janë të përfshirë në mbështetjen e tregtisë së saj të naftës.
Ministria e Mbrojtjes së Rusisë tha të martën se fregata "Admiral Grigorovich" qëlloi të shtëna paralajmëruese pasi një jaht me vela me flamur britanik iu afrua anijes luftarake në Kanalin Anglez. Sipas ministrisë, jahti civil, "Bright Future", po vazhdonte fuqishëm dhe po manovronte në mënyrë të rrezikshme pranë fregatës.
Ministria tha në Telegram se ekuipazhi i anijes luftarake bëri disa përpjekje për të kontaktuar anijen përmes kanalit ndërkombëtar të radios në përputhje me rregulloret ndërkombëtare detare, por nuk mori asnjë përgjigje dhe nuk vërejti asnjë ndryshim në kursin e jahtit.
Për të tërhequr vëmendjen e ekuipazhit, fregata lëshoi sinjale dhe sinjalizoi sinjale paralajmëruese, tha ministria.