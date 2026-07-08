Spanja synon "marrëdhëniet më të mira të mundshme" me aleatët, thotë kryeministri Sanchez mes kërcënimeve të Trumpit

Beyza Binnur Dönmez
08 korrik 2026•Përditësim: 08 korrik 2026
Kryeministri i Spanjës, Pedro Sanchez, tha se Madridi synon të ruajë “marrëdhëniet më të mira të mundshme” me të gjitha vendet, veçanërisht me aleatët si SHBA-ja, duke theksuar se marrëdhëniet mes dy vendeve kanë qëndruar të forta pavarësisht ndryshimeve në udhëheqjet politike, raporton Anadolu.
Duke iu përgjigjur pyetjeve lidhur me kërcënimet e përsëritura të presidentit amerikan, Donald Trump, gjatë një konference për media në ditën e fundit të Samitit të Ankarasë, Sanchez minimizoi tensionet.
Ai tha se Spanja do t’u përgjigjet “me qetësi dhe durim” komenteve të fundit, duke argumentuar se marrëdhëniet e përgjithshme mes dy aleatëve mbeten të forta, pavarësisht mosmarrëveshjeve të herëpashershme.
“Kur tërhiqesh pak dhe i sheh këto veprime nga një këndvështrim më i gjerë, kupton se marrëdhëniet midis Shteteve të Bashkuara dhe Spanjës janë shumë, shumë pozitive në aspektin shoqëror, kulturor, ekonomik dhe politik”, tha ai.
“Spanja është vend që përpiqet të ruajë marrëdhëniet më të mira të mundshme me të gjitha vendet, veçanërisht me vendet aleate, me të cilat kemi lidhje shumë të konsoliduara që kanë tejkaluar orientimin ideologjik të administratave që kanë qeverisur Spanjën apo Shtetet e Bashkuara ndër dekada”, nënvizoi kryeministri.
Sanchez tha se pati një bisedë joformale me Trumpin pas konferencës për media të presidentit amerikan dhe se ajo u zhvillua në një atmosferë miqësore.
Lidhur me raportimet se Washingtoni mund të rishikojë praninë e tij ushtarake në Evropë, Sanchez tha se çdo vendim për dislokimin e trupave amerikane i takon vetëm qeverisë amerikane, pasi është një “vendim sovran” i saj.
Ai tha se bashkëpunimi ushtarak mes dy vendeve mbetet “i shkëlqyer”, duke shtuar: “Nuk ka absolutisht asnjë vështirësi; përkundrazi, ekziston një vlerësim dhe bashkëpunim shumë pozitiv mes forcave të armatosura amerikane dhe atyre spanjolle”.
Sanchez njoftoi gjithashtu se Spanja do t’i bashkohet misionit të forcave tokësore të avancuara të Aleancës Atlantike në Finlandë, i cili është krijuar për mbrojtjen e rajonit të Arktikut.