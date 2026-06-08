Spanja: Nuk ka zgjidhje ushtarake për konfliktin Iran-Izrael në Lindjen e Mesme

İlayda Çakırtekin
08 qershor 2026•Përditësim: 08 qershor 2026
Ministri i Jashtëm i Spanjës, Jose Manuel Albares përjashtoi sot mundësinë e një zgjidhjeje ushtarake të konfliktit në Lindjen e Mesme, duke dënuar prishjen e fundit të armëpushimit midis Izraelit dhe Iranit, transmeton Anadolu.
"Dënoj prishjen e armëpushimit midis Izraelit dhe Iranit. T'i drejtohemi edhe një herë dhunës vetëm do të sjellë më shumë vuajtje", shkroi Albares në platformën e mediave sociale amerikane X.
Duke theksuar nevojën për dialog dhe diplomaci për paqen dhe stabilitetin në të gjithë rajonin, ai bëri thirrje për de-përshkallëzimin e menjëhershëm.
"Nuk ka zgjidhje ushtarake në Lindjen e Mesme", shtoi Albares. Ai u bëri thirrje të gjitha palëve në Izrael, Palestinë dhe Liban që të respektojnë armëpushimin.
Situata u përshkallëzua të dielën vonë kur Irani lëshoi raketa drejt veriut të Izraelit në bombardimin e parë të tillë që nga një armëpushim i brishtë në fillim të prillit, pas sulmeve izraelite në periferitë jugore të Bejrutit.
Rajoni ka qenë në rrezik që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulmet ajrore ndaj Iranit në fund të shkurtit, duke shkaktuar hakmarrje iraniane ndaj Izraelit dhe vendeve të tjera të rajonit që strehojnë asetet e SHBA.
Një armëpushim i përkohshëm u arrit më 8 prill, por negociatat më vonë ngecën mes mosmarrëveshjeve mbi zbatimin e tij dhe zhvillimeve të mëvonshme rajonale.