Spanja mobilizon të gjitha burimet ndërsa mijëra emigrantë përpiqen të hyjnë në Ceuta nga Maroku

Aysu Biçer
31 korrik 2026•Përditësim: 31 korrik 2026
Kryeministri i Spanjës, Pedro Sanchez, tha se qeveria e tij po mobilizon të gjitha burimet në dispozicion pasi mijëra emigrantë u përpoqën të hynin në enklavën spanjolle të Ceuta-s nga Maroku fqinj, transmeton Anadolu.
Të paktën 18 emigrantë humbën jetën teksa përpiqeshin të notonin drejt Ceuta-s, sipas të përditshmes "El Pais".
Mediat lokale raportuan më herët se më shumë se 1.500 emigrantë kanë mbërritur në Ceuta nga Maroku gjatë javës së kaluar, ku shumë prej tyre kaluan kufirin me not, ndërsa të tjerë në këmbë. Numri i saktë i mbërritjeve ende nuk është konfirmuar zyrtarisht.
"Qeveria e Spanjës është plotësisht e angazhuar për t'i dhënë një përgjigje të menjëhershme situatës në Ceuta", tha Sanchez në një postim në platformën amerikane të mediave sociale X.
Ai tha se Spanja po angazhon "të gjitha burimet e nevojshme", duke bashkëpunuar me autoritetet marokene dhe partnerët ndërkombëtarë, si dhe duke përgatitur masa për të "rikthyer normalitetin sa më shpejt të jetë e mundur".
Sanchez shtoi se ia ka përcjellë reagimin e qeverisë presidentit rajonal të Ceuta-s, Juan Vivas, duke thënë: "Ky është momenti për të ndërtuar zgjidhje, me përgjegjësi dhe bashkëpunim."
Qeveria spanjolle njoftoi gjithashtu se forcat e armatosura do të dislokohen për të mbështetur Gardën Civile në ruajtjen e sigurisë në të gjithë qytetin.
Sanchez dhe ministri i Brendshëm, Fernando Grande-Marlaska, do të udhëtojnë sot drejt Ceuta-s për të vlerësuar situatën nga afër.
Vendimi vjen pasi autoritetet lokale të Ceuta-s kërkuan mbështetje shtesë nga qeveria qendrore në Madrid, ndërsa kriza kufitare, e cila kishte qenë në përshkallëzim, arriti një pikë kritike të enjten.
Mijëra emigrantë u mblodhën të enjten pranë kufirit që ndan qytetin maroken Castillejos nga Ceuta, në një përpjekje të dukshme të koordinuar për të hyrë në territorin spanjoll, raportoi agjencia spanjolle e lajmeve EFE.
Sipas saj, qindra persona u ngjitën mbi gardhet kufitare, ndërsa të tjerë u drejtuan drejt digës mbrojtëse dhe hynë në det në përpjekje për të arritur në Ceuta.
EFE raportoi se forcat marokene të sigurisë ngritën kordone në disa zona dhe ndaluan disa persona, megjithëse shumë grupe vazhduan të përparonin drejt kufirit.
Agjencia shtoi se lëvizja masive përkoi me festimet e 27-vjetorit të ngjitjes në fron të Mbretit Mohammed VI, ndërsa autoritetet marokene thanë se nuk e dinin se çfarë e kishte shkaktuar grumbullimin në shkallë të gjerë pranë kufirit.