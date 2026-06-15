Spanja mirëpret marrëveshjen SHBA-Iran, kërkon diplomaci për të ruajtur armëpushimin

Gizem Nisa Çebi Demir
15 qershor 2026•Përditësim: 15 qershor 2026
Ministri i Jashtëm i Spanjës, Manuel Albares përshëndeti sot njoftimin e një marrëveshjeje midis SHBA-së dhe Iranit, duke falënderuar ndërmjetësit për përpjekjet e tyre dhe duke theksuar rëndësinë e ruajtjes së lundrimit të lirë dhe të sigurt përmes Ngushticës së Hormuzit, transmeton Anadolu.
"Përshëndes njoftimin e një marrëveshjeje midis SHBA-së dhe Iranit. Falënderoj ndërmjetësit për përpjekjet e tyre. Lundrimi i lirë dhe i sigurt përmes Ngushticës së Hormuzit është thelbësor", tha Albares në një postim në platformën amerikane të mediave sociale X.
Ai shtoi se "dialogu dhe negociatat mund të zgjidhin çështjet e pazgjidhura dhe të garantojnë armëpushimin, përfshirë edhe në Liban".
Kryeministri pakistanez Shehbaz Sharif njoftoi sot në mëngjes se SHBA-ja dhe Irani kanë arritur marrëveshje pas negociatave intensive, me të dyja palët që deklaruan një fund të menjëhershëm dhe të përhershëm të operacioneve ushtarake në të gjitha frontet, përfshirë edhe në Liban.