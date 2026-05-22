Spanja hedh poshtë kërcënimin e SHBA-së për përjashtim nga NATO mbi mosmarrëveshjet për shpenzimet e mbrojtjes

Alyssa Mcmurtry
22 Maj 2026•Përditësim: 22 Maj 2026
Ministri i Jashtëm i Spanjës hodhi poshtë të premten sugjerimet e SHBA-së se Spanja mund të përballet me përjashtim nga NATO për shkak të mosmarrëveshjeve mbi objektivat e shpenzimeve të mbrojtjes, transmeton Anadolu.
"Bëhuni seriozë!" tha Jose Manuel Albares me të qeshur kur u pyet për raportet se SHBA-ja dëshiron ta largojnë Spanjën nga aleanca për shkak se refuzojnë të shpenzojnë 5 për qind të PBB-së së saj për mbrojtje.
Ai tha gjithashtu se nuk ka "asnjë tregues" se Washingtoni po shqyrton largimin e trupave nga bazat ushtarake në Spanjë siç ka bërë në Gjermani.
Albares mbrojti rolin e Spanjës brenda aleancës përpara një takimi të ministrave të jashtëm të NATO-s në Helsingborg të Suedisë, duke thënë se vendi ka tejkaluar objektivin aktual të shpenzimeve të NATO-s me shpenzimet e mbrojtjes që arrijnë në 2,1 për qind të PBB-së. Objektivi prej 5 për qind nuk do të fillojë deri në vitin 2035.
"Sikur të gjithë aleatët e NATO-s të ishin aq të përkushtuar ndaj sigurisë euroatlantike sa është Spanja", tha Albares.
Ai foli për një "vendosje historike" të trupave spanjolle në misionet e NATO-s në krahun e saj lindor, Mesdheun, dhe një vendosje të vazhdueshme të raketave Patriot në Turqi.
“Spanja është një vend i besueshëm që gjithmonë përmbush atë që thotë. Ne i kemi ofruar të gjitha kapacitetet e kërkuara nga NATO”, tha ai.
Albares foli gjithashtu me gazetarët në lidhje me qytetarët spanjollë që ishin në bordin e flotiljes së ndihmës për në Gaza, e sulmuar këtë javë nga Izraeli.
Katër nga aktivistët që ishin pjesë e Flotiljes Globale "Sumud" kërkuan kujdes mjekësor, tha ai, pa hyrë në më shumë detaje.
Ai shtoi se Spanja shpreson që Bashkimi Evropian do të sanksionojë ministrin izraelit të Sigurisë Kombëtare, Itamar Ben-Gvir, për një video që ai postoi në internet që tregonte trajtim abuziv të anëtarëve të flotiljes.