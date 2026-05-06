Spanja: BE-ja të ndërmarrë hapa për të mbrojtur GJNP-në, OKB-në dhe veprimet për t'i dhënë fund gjenocidit në Gaza

Şeyma Erkul Dayanç
06 Maj 2026•Përditësim: 06 Maj 2026
Kryeministri i Spanjës, Pedro Sanchez i bëri thirrje Komisionit Evropian të ndërmarrë hapa për të mbrojtur pavarësinë e Gjykatës Ndërkombëtare Penale (GJNP) dhe OKB-së si dhe veprimet e tyre për t’i dhënë fund gjenocidit në Gaza, transmeton Anadolu.
“I kërkojmë Komisionit të aktivizojë Instrumentin Kundër Shtrëngimit, për të mbrojtur pavarësinë e Gjykatës Penale Ndërkombëtare dhe të Kombeve të Bashkuara si dhe veprimet e tyre për t’i dhënë fund gjenocidit në Gaza”, tha Sanchez në platformën sociale amerikane X.
Ai tha se Spanja “nuk do të qëndrojë indiferente” dhe paralajmëroi se sanksionimi i atyre që mbrojnë drejtësinë ndërkombëtare rrezikon sistemin e të drejtave të njeriut.
“BE-ja nuk mund të mbetet një spektatore përballë kësaj përndjekjeje”, shtoi ai.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, ushtria izraelite ka vrarë mbi 72.600 persona, shumica gra dhe fëmijë, dhe ka plagosur mbi 172 mijë në sulmet vdekjeprurëse në Gaza që nga tetori 2023.
Pavarësisht një armëpushimi në fuqi që nga tetori i kaluar, Izraeli ka refuzuar të lejojë sasinë e dakorduar të ndihmave humanitare në enklavë, ku rreth 2.4 milionë palestinezë, përfshirë 1.5 milion të zhvendosur, përballen me kushte të rënda humanitare.