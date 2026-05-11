Spanja: BE duhet të ndërtojë ushtrinë e saj mes dyshimeve për mbështetjen amerikane

Aysu Biçer
11 Maj 2026•Përditësim: 11 Maj 2026
Ministri i Punëve të Jashtme i Spanjës, Jose Manuel Albares, ka bërë thirrje që Bashkimi Evropian (BE) të ndërtojë kapacitetin e vet ushtarak, duke paralajmëruar se pasiguria mbi angazhimin e SHBA-së për sigurinë evropiane rrezikon të inkurajojë kundërshtarë si Rusia, transmeton Anadolu.
Albares tha për Politico se Evropa nuk mund të përballojë më të mbështetet pa kushte në mbrojtjen e SHBA-së.
“Nuk mund të zgjohemi çdo mëngjes duke pyetur veten se çfarë do të bëjë SHBA-ja më pas. Qytetarët tanë meritojnë më mirë”, tha Albares.
Komentet pasqyrojnë një ndryshim në rritje të tonit në kryeqytetet evropiane, teksa qeveritë po rivlerësojnë besueshmërinë e aleancës transatlantike mes tensioneve që lidhen me krizën iraniane dhe mundësinë e një mandati të dytë të presidentit amerikan, Donald Trump.
Albares e përshkroi momentin aktual gjeopolitik si një pikë kthese për autonominë strategjike të Evropës.
“Ky është momenti i sovranitetit dhe pavarësisë së Evropës. Amerikanët po na ftojnë drejt kësaj. Duhet të jemi të lirë nga varësia. Të jesh i lirë nga varësia do të thotë të jesh i lirë nga shtrëngimi, qoftë kur bëhet fjalë për tarifa apo përdorimin e kërcënimit ushtarak. Dhe të lirë nga pasojat e vendimeve të dikujt tjetër”, tha ai.
Albares shprehu këmbëngulje se thirrjet për një kapacitet më të fortë mbrojtës evropian nuk duhet të shihen si përpjekje për të dobësuar aleancën perëndimore.
“Ne kemi nevojë për një ushtri, për një kapacitet të përbashkët mbrojtës. SHBA-ja e ka forcuar ushtrinë e saj gjithnjë e më shumë dhe askush nuk mendon se kjo dobëson NATO-n. Nëse NATO nuk po ofron më sigurinë që ofronte më parë, atëherë ne si evropianë duhet të bëjmë më shumë”, theksoi ai.
Ministri spanjoll argumentoi se Evropa duhet të ri-krijojë efektin parandalues që ka mbështetur NATO që nga Lufta e Ftohtë.
“Magjia e NATO-s është se je në NATO dhe nuk ndodh asgjë sepse askush nuk guxon të testojë nëse Neni 5 funksionon vërtet apo jo”, tha Albares, duke iu referuar klauzolës së mbrojtjes së ndërsjellë të aleancës.
“Këtë duhet të ri-krijojmë, parandalimin. Që nëse dëshiron të përballesh me mua, shko diku tjetër. Sepse ne do të qëndrojmë së bashku”, shtoi ai.
Pavarësisht kritikave të tij ndaj pasigurisë në rritje brenda aleancës, Albares theksoi se Evropa ende e sheh SHBA-në si një partnere thelbësore.
“Ne besojmë vërtet në marrëdhëniet transatlantike. Për mua, SHBA-ja është aleati natyror historik i evropianëve”, tha ai.
“Na duhen si evropianët ashtu edhe amerikanët në bord. Dhe duhet të pranojmë se administrata e Trumpit ka një vizion dhe ide të reja për marrëdhëniet transatlantike”, shtoi ai.
Spanja u ka mohuar avionëve ushtarakë amerikanë qasjen në bazat e saj ajrore gjatë konfliktit, gjë që ka nxitur kërcënime nga Washingtoni për embargo tregtare, tërheqje trupash dhe madje pezullim nga NATO-ja.