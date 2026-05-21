Spanja: Aktivistët tanë të Flotiljes së Gazës do të deportohen nëpërmjet Turqisë

İlayda Çakırtekin
21 Maj 2026•Përditësim: 21 Maj 2026
Ministri i Jashtëm i Spanjës, Jose Manuel Albares tha sot se qytetarët e tyre nga flotilja e ndihmës për në Gaza do të deportohen gjatë ditës nëpërmjet Turqisë, transmeton Anadolu.
"Konsulli i Spanjës në Izrael sapo na ka informuar se ata me sa duket tashmë po transferohen në një aeroport, aeroportin 'Ramon', së bashku me aktivistët e tjerë, në mënyrë që të deportohen, siç sugjerojnë të gjitha indikacionet, nëpërmjet Turqisë", tha Albares për transmetuesin "La Hora de La 1".
Megjithatë, ai vuri në dukje se kjo ende nuk është konfirmuar zyrtarisht. "Kjo është ajo që tashmë po diskutohet midis konsujve dhe ajo që po vërehet në terren", tha Albares.
Flotilja e ndihmës humanitare Globale "Sumud" tha të martën se të 50 anijet në konvoj janë sekuestruar nga Izraeli.
Flotilja, që mbante 428 aktivistë nga 44 vende, u nis të enjten e kaluar nga distrikti turk i Marmarisit në një përpjekje të re për të thyer bllokadën e paligjshme izraelite të vendosur në Rripin e Gazës që nga viti 2007.