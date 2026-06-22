Sondazh: Besimi i australianëve te SHBA-ja bie, rritet besimi te Kina

Saadet Gökce
22 qershor 2026•Përditësim: 22 qershor 2026
Besimi i australianëve te SHBA-ja për “veprim me përgjegjësi” ka rënë në 32 për qind, niveli më i ulët i regjistruar ndonjëherë, ndërsa besimi ndaj Kinës është rritur me tetë pikë në krahasim me vitin e kaluar, duke arritur në 28 për qind, sipas një sondazhi të Institutit Lowy me bazë në Australi, transmeton Anadolu.
Vëzhgimi për vitin 2026 tregon një diferencë prej vetëm tre pikësh në besimin mes Kinës dhe SHBA-së, ndërsa në vitin 2022 kjo diferencë ishte 53 pikë.
Japonia mbetet vendi më i besuar nga Australia për të gjashtin vit radhazi, me 89 për qind që shprehin besim se Tokio vepron me përgjegjësi në nivel global.
Gjermania renditet e dyta me 83 për qind, ndërsa Mbretëria e Bashkuar me 81 për qind. Indonezia dhe India qëndrojnë në 57 për qind dhe 50 për qind, respektivisht.
Ministria e Jashtme e Kinës javën e kaluar hodhi poshtë një raport të institutit, i cili paralajmëronte se rritja e kapaciteteve ushtarake të Kinës mund të zgjerojë aftësinë e saj për të goditur Australinë në dekadën e ardhshme.
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Lin Jian, e hodhi poshtë raportin si një “keqvlerësim serioz strategjik të Kinës”, duke thënë se zhvillimi ushtarak i vendit synon të mbrojë sovranitetin kombëtar, sigurinë dhe interesat e zhvillimit dhe “nuk synon asnjë vend”.