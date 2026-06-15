Somalia merr pajisje moderne nga Turqia për të zhvilluar bujqësinë

Mohamed Dhaysane
15 qershor 2026•Përditësim: 15 qershor 2026
Somalia mori pajisje moderne nga Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim (TIKA) për të forcuar dhe modernizuar operacionet e Ministrisë së Bujqësisë dhe Ujitjes, raporton Anadolu.
Mbështetja turke do të rrisë efikasitetin institucional, do të përshpejtojë ofrimin e shërbimeve dhe do ta ndihmojë Somalinë të arrijë vetëmjaftueshmërinë ushqimore, tha në një deklaratë ministri somalez i Bujqësisë dhe Ujitjes, Mohamed Abdi Hayir Mareye.
"Dëshiroj të shpreh mirënjohjen time të sinqertë për TIKA-n, agjencinë zhvillimore të vendit tonë vëllazëror, Republikës së Turqisë, për dorëzimin sot të fazës së parë të përgjigjes së tyre", tha ministri pas ceremonisë së dorëzimit në kryeqytetin Mogadishu.
Ai tha se kërkesa iu paraqit kryetarit të TIKA-s, Abdullah Eren, gjatë një takimi të mbajtur në Ankara në vitin 2025. Pajisjet e dorëzuara të mbështetjes përfshijnë kompjuterë, printerë dhe ekrane televizive.
"Ne e vlerësojmë thellësisht këtë partneritet dhe presim me padurim bashkëpunimin e vazhdueshëm me miqtë tanë turq", tha ai.
Somalia dhe Turqia zhvilluan miqësinë e tyre të ngushtë në vitin 2011 pasi presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan (atëherë kryeministër), realizoi një vizitë në këtë vend.
Që atëherë, ndihma humanitare dhe teknike zhvillimore turke për Somalinë ka tejkaluar 1 miliard dollarë, duke përfshirë projekte në fusha si shëndetësia, arsimi, shërbimet komunale dhe infrastruktura.