Sisi shpreh mirënjohje për “mirëkuptimin” e Trumpit ndaj qëndrimit të Egjiptit për çështjen e digës etiopiane

Serdar Dincel
17 qershor 2026•Përditësim: 17 qershor 2026
Presidenti egjiptian, Abdel Fattah al-Sisi, ka shprehur vlerësimin e vendit të tij për “mirëkuptimin” e presidentit amerikan, Donald Trump, ndaj qëndrimit të Kajros lidhur me Digën e Madhe të Rilindjes Etiopiane (GERD) në lumin Nil, transmeton Anadolu.
“Nuk mund ta theksoj mjaftueshëm sa shumë respekt kam për ju për mirëkuptimin tuaj ndaj çështjes sfiduese të digës”, i tha Sisi presidentit amerikan gjatë një konference për media në margjinat e samitit të G7-tës në Francë.
Trump, nga ana e tij, tha se Egjipti është trajtuar “shumë padrejtësisht” në mosmarrëveshjen lidhur me Digën e Madhe të Rilindjes Etiopiane.
Sisi gjithashtu shprehu vlerësimin e Kajros për marrëveshjen e shpallur së fundmi mes SHBA-së dhe Iranit. Ai tha se Egjipti po pret përfundimin e një marrëveshjeje përfundimtare mes Washingtonit dhe Teheranit në mënyrë që “të reagojë në mënyrën e duhur dhe të shprehë pikëpamjet dhe qëndrimet tona pozitive”.
Kryeministri pakistanez, Shehbaz Sharif, vendi i të cilit udhëhoqi ndërmjetësimin mes Washingtonit dhe Teheranit, të hënën njoftoi se SHBA-ja dhe Irani kanë arritur një marrëveshje pas negociatave intensive.