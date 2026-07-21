Siria sekuestron 226 granata të tipit RPG në një automjet që shkonte për në Liban

Mohammad Sio
21 korrik 2026•Përditësim: 21 korrik 2026
Autoritetet doganore të Sirisë konfiskuan sot 226 granata të tipit RGC, të cilat ishin fshehur në një automjet që shkonte për në Liban, thuhet në një deklaratë zyrtare, transmeton Anadolu.
Autoriteti i përgjithshëm për portet tokësore, detare dhe doganat tha se oficerët në pikën kufitare "Jdeidet Yabous" zbuluan granatat e fshehura në ndarje të fshehta brenda një automjeti të destinuar për në Liban.
Të enjten, autoritetet siriane penguan një përpjekje për të kontrabanduar një dërgesë të madhe armësh të avancuara përtej kufirit të vendit me Irakun, e cila ishte e destinuar për grupin libanez Hezbollah, i cili e quajti njoftimin "akuza të pabaza".
Autoritetet e reja siriane kanë vazhduar përpjekjet për të forcuar sigurinë dhe për të zgjeruar kontrollin e shtetit si pjesë e planeve më të gjera për të stabilizuar vendin dhe për të filluar rindërtimin pas përmbysjes së Bashar al-Assadit në fund të vitit 2024 pas 24 vjetësh në pushtet.