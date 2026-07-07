Siria dhe Franca bien dakord të shkëmbejnë ambasadorët pas 12 vitesh ndërprerje

Mohammad Sio
07 korrik 2026•Përditësim: 07 korrik 2026
Siria dhe Franca ranë dakord sot të shkëmbejnë ambasadorë pas një ndërprerjeje 12-vjeçare, tha presidenti sirian Ahmad al-Sharaa gjatë një konference të përbashkët për media në Damask me homologun e tij francez Emmanuel Macron, transmeton Anadolu.
Duke folur në Pallatin Presidencial, Sharaa e përshkroi vizitën e Macronit si "një moment historik" që kurorëzon një periudhë pune të qetë dhe të thellë të përbashkët midis dy vendeve. "Kjo është vizita e parë e një presidenti francez në 18 vjet", tha Sharaa.
"Ne shpallim marrëveshjen për shkëmbimin e ambasadorëve midis Damaskut dhe Parisit", shtoi ai. Franca mbylli ambasadën e saj në Damask në mars 2012 nga presidenti i atëhershëm Nicolas Sarkozy për shkak të shtypjes së protestave nga regjimi i rrëzuar i Bashar al-Assad gjatë kryengritjes siriane.
Mbyllja erdhi ndërsa disa qeveri perëndimore ulën ose pezulluan lidhjet diplomatike me Damaskun mes përshkallëzimit të shtypjes dhe përkeqësimit të situatës së sigurisë në Siri. Vizita e Macronit në Damask është e para nga një president francez që nga viti 2008, kur Sarkozy vizitoi Sirinë.
Vizita erdhi në mes të angazhimit në rritje midis Parisit dhe Damaskut pas krijimit të qeverisë së re të Sirisë dhe vizitës së Sharaa-s në Francë në maj 2025. Macron mbërriti në Damask të hënën në mbrëmje, duke u bërë udhëheqësi i parë perëndimor që viziton Sirinë që nga rënia e Assadit në dhjetor 2024.
Kontaktet e ripërtërira nënvizojnë përpjekjet e Francës për të zgjeruar rolin e saj politik dhe ekonomik në Siri dhe për të pozicionuar veten në ballë të angazhimit perëndimor me Damaskun.