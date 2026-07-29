Shumica e amerikanëve: Trump nuk po u kushton vëmendje problemeve kryesore

Berk Kutay Gökmen
29 korrik 2026•Përditësim: 29 korrik 2026
73 për qind e amerikanëve besojnë se presidenti Donald Trump nuk po përqendrohet te problemet më të rëndësishme të vendit ndërsa vetëm 27 për qind mendojnë se prioritetet e tij janë të duhura, sipas një sondazhi të ri të CNN, transmeton Anadolu.
Pakënaqësia e publikut është rritur për shkak të shqetësimeve lidhur me konfliktin me Iranin, ekonominë dhe rritjen e kostove të jetesës. Miratimi për Trumpin ka rënë në 34 për qind, duke u barazuar me nivelin më të ulët të mëparshëm, ndërsa gjysma e amerikanëve shprehen fuqishëm kundër tij.
Mbështetja nga republikanët është dobësuar, me një nivel miratimi prej 78 për qind dhe me një rënie të ndjeshme të entuziazmit për mandatin e tij të dytë. Vlerësimet më të dobëta ai i merr për luftën me Iranin (28 për qind), inflacionin (25 për qind) dhe çmimet e karburanteve (21 për qind).
Shumica e amerikanëve besojnë se politikat e tij kanë dëmtuar ekonominë dhe rolin e SHBA-së në Iran ndërsa rreth tre të katërtat thonë se ai nuk është në kontakt me shqetësimet e përditshme të qytetarëve.
Besimi në udhëheqjen e Trumpit gjithashtu ka rënë. Vetëm një në katër amerikanë beson se ai ka një plan të qartë për konfliktin me Iranin ndërsa 62 për qind thonë se ai nuk është një lider efektiv botëror. Vetëm 25 për qind mendojnë se lufta ia ka vlejtur përballë kostove njerëzore dhe financiare.
Rritja e çmimeve të karburanteve vazhdon të rëndojë mbi familjet, ku 74 për qind raportojnë vështirësi, ndërsa 71 për qind thonë se Trump nuk ka bërë mjaftueshëm për të ulur kostot e përditshme.
Vlerësimet më të mira ai i merr për çështjen e integritetit të zgjedhjeve (41 për qind), pasuar nga imigracioni (39 për qind) dhe menaxhimi i qeverisë federale (35 për qind). Shumica gjithashtu beson se Agjencia e Imigracionit dhe Doganave (ICE) po i bën qytetet më pak të sigurta dhe se ndryshimet në agjencitë federale të shëndetësisë kanë ulur sigurinë publike.
Trump vazhdon të marrë vlerësime të dobëta sa i përket perceptimit se i kupton problemet e amerikanëve të zakonshëm. Në sondazhin e fundit, vetëm 27 për qind thonë se ai i kupton ato ndërsa rreth dy të tretat besojnë se ai i jep përparësi interesit personal mbi interesat e vendit.
Një shumicë prej 58 për qind shprehet e pakënaqur ose e zemëruar me projektet e ndërtimit të Trumpit në Washington, përfshirë një sallë të re balloje në Shtëpinë e Bardhë dhe rinovimet e pishinës "Reflecting Pool". Vetëm 17 për qind i shohin pozitivisht këto projekte ndërsa 25 për qind thonë se nuk kanë rëndësi.